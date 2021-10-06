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《好想兔五週年快閃》人偶見面會臺中鐵道驛站開跑 忠實粉絲首場加映求婚成功

聯合新聞網 / 聯合數位文創
《好想兔五週年快閃》人偶見面會粉絲求婚成功合影。圖／聯合數位文創提供
《好想兔五週年快閃》人偶見面會粉絲求婚成功合影。圖／聯合數位文創提供

全臺最終站《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》臺中站人偶見面會活動，自10月2日於臺中驛站開跑， 160公分的好想兔與小賤狗人偶俏皮登場，首場見面會就吸引了高達百位粉絲一同共襄盛舉，活動現場發生感人的粉絲求婚插曲。

準新人官先生在女友耳濡目染下也成為了好想兔的忠實粉絲，得知好想兔五週年快閃活動將於10月份假日期間舉辦高達30場粉絲見面會時，為了身為好想兔多年鐵粉的女友，官先生事前與主辦單位聯合數位文創聯繫，特別選在在人偶見面會首場當天規劃系列求婚行程。現場播映的求婚影片記載交往以來的點滴，以及追隨好想兔誕生五年以來各種大小活動的軌跡，最後在好想兔與小賤狗和現場粉絲的見證下求婚成功，現場洋溢的幸福的氣氛！

10月2日《好想兔五週年快閃》人偶見面會現場。圖／聯合數位文創提供
10月2日《好想兔五週年快閃》人偶見面會現場。圖／聯合數位文創提供

主辦單位為回饋熱情應援的粉絲們，將接續於10月的16、17 、30 、31日，每日個別舉辦五場人偶見面會，只要按讚打卡並分享有點市粉絲專頁，經現場工作人員確認無誤後即可參加見面會活動，並與好想兔跟小賤狗賤賤留下富有紀念價值的照片。無論是家庭、情侶或是朋友出遊，《好想兔五週年快閃》臺中站都是你不可錯過的選擇！快閃店現場另有超過百項限定商品與大型戶外拍照點，等著所有粉絲們來一探究竟，快來把錢錢變成好想兔的形狀吧！

《好想兔五週年快閃》臺中站商店櫥窗。圖／聯合數位文創提供
《好想兔五週年快閃》臺中站商店櫥窗。圖／聯合數位文創提供

【好想兔五週年快閃-好想邀你來作客臺中站 資訊】

日 期：2021年8月20日至2021年11月14日，無休館日

營業時間：平日12:00至20:00，例假日11:00至20:00

地　　點：臺中驛鐵道文化園區 (400臺中市中區臺灣大道一段1段1號)

臉　　書：https://www.facebook.com/uPoint.udnF

防疫規範：為配合防疫政策，入場請全程配帶口罩且不得飲食，並配合填寫簡訊或紙本實名制表單。入場前需測量額溫，若有下列情況恕不開放入場：額溫高於37.5度者、進行居家檢疫/居家隔離/自主健康管理期間者、發燒/呼吸道症狀/腹瀉/嗅味覺異常等疑似症狀者。商店將視現場人潮發放號碼牌進行入場人員管制，並盡量於場內維持1.5公尺之社交安全距離。

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