統一集團優質生活館全台首店在高雄！打造複合購物體驗

統一集團積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」為核心定位，傳承「製造+流通」 本為一體的精神，打造首家全新「統一集團優質生活館」，統一企業、7-ELEVEN與康是美近百個品牌進駐，展演美麗、健康、餐飲、休閒、娛樂等創新整合體驗，引領時代風潮典範，並提供新世代消費者優質生活提案。

統一集團優質生活館全台首店位於高雄鳳山區，整體設計由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規畫，以開闊、無框、挑高、氣勢為主要外觀設計；7-ELEVEN結合OPEN!家族與SNOOPY兩大肖像創造歡樂遊逛趣味，店外設置OPEN!家族大型打卡牆，步入門市映入眼簾則有童趣十足的SNOOPY史努比場景；康是美透過圓弧線條體現美妝柔和優雅氣質，配合弧形地磚創造高質感氛圍，引領消費者置身主題樂園與精品百貨。

7-ELEVEN首次共同攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合式消費體驗；「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館初次結合「巧克力冷藏櫃」，與40多款歐洲知名巧克力交錯產生全新美味風采。

康是美門市深耕市場達成400店嶄新里程碑，宛若小型精品百貨，以「生活的店」為定位，為升級優質體驗，首次結合「統一Cophi」頂級咖啡，使用白色大理石紋揉合黑色、金色設計，搭配Cophi品牌造型燈飾、座位區也精心選色搭配，體現Cophi對於咖啡品質的講究，消費者則能以優質價格輕鬆品嘗職人嚴選的頂級藝伎咖啡，現場販售Cophi優質咖啡豆。Cophi 精品優質咖啡更藉此新館同步特調全球知名藝伎級咖啡美學來滿足達人味蕾。

店內規畫多樣化生活提案，包括設置統一企業暢銷15大品牌專區、引進超過5,000品項的日本雜貨小物、棉織商品、居家收納，以多種均一價販售，更結合國際名品香水、頂級美髮專區、各國進口零食、時尚小家電等，引領消費者進入優質生活。