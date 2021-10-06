快訊

避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

連續七天本土+0！境外+5含「國籍女機組員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為愛喝采！圓山大飯店彩虹紀念威士忌HUE 限量開搶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
2021圓山大飯店彩虹紀念酒HUE，限量優惠價3,200元（實際售價依各通路為準）。圖／BIOS文化創意顧問 提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021圓山大飯店彩虹紀念酒HUE，限量優惠價3,200元（實際售價依各通路為準）。圖／BIOS文化創意顧問 提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

每年10月世界各地的同志大遊行陸續登場，不僅為城市街道染上一道道彩虹光芒，更展現大眾對LGBTQIA+族群的支持。作為臺灣重要文化地標的圓山大飯店，為響應性別友善的文化慶典，攜手中華文化總會與臺灣菸酒，邀請三金設計師方序中合作，推出聯名酒款「2021圓山大飯店彩虹紀念酒HUE」，在台灣同志驕傲月共同慶祝多元性別族群的多樣性與包容性，為愛齊聲喝采。

2021圓山大飯店彩虹紀念酒之名「HUE」有色調、色彩之意，展現愛的多元樣貌，如同光譜上的色彩繽紛。設計師方序中以驕傲飄揚的彩虹旗幟為酒標意象，選用特殊的雷射材質，讓貼標在光線映照下折射出如彩 虹般的閃耀霓光，並與OMAR威士忌醇厚溫潤的酒色相互輝映。

「當所有顏色匯集時，我們就成為光芒。」 方序中表示，各種色彩匯聚成光便成為純淨明亮的白色，因此包裝設計以大面積的留白為主體，搭配燙印珍珠膜而泛著虹光的旗幟圖樣；若將方型盒身並排陳列，視覺上會形成綿延的彩虹旗海，呈現彩虹之下的愛無分你我。

期盼能與大眾攜手、共同擁抱多元性別族群的圓山大飯店，同時肩負為臺灣接待國際貴賓的任務。董事長林育生認為，善盡社會責任並認同普世主流價值是圓山的核心理念之一，更表示台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，是公民社會不凡的成就，「在性別平權以及人權議題上，我們持續參與並付出更多努力。」 因此在驕傲月推出彩虹紀念聯名酒款，期許友善包容融入日常，並一同肯定這個被世界認可的台灣價值。

「2021圓山大飯店彩虹紀念酒HUE」來自OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾），酒精濃度46%，每瓶700毫升，限量優惠價3,200元（實際售價依各通路為準）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彩虹紀念酒HUE外盒設計以大面積的留白為主體，如同各種色彩匯聚成光，即為純淨明亮的白色。圖／BIOS文化創意顧問 提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
彩虹紀念酒HUE外盒設計以大面積的留白為主體，如同各種色彩匯聚成光，即為純淨明亮的白色。圖／BIOS文化創意顧問 提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

同志 同性婚姻

延伸閱讀

和周杰倫當鄰居 台酒活化資產豪宅區設威士忌館

要搶要快！國慶紀念版OMAR威士忌與泡麵 限量販售中

秘魯也產威士忌！黑威堡黑玉米威士忌正式登陸台灣

台灣的2瓶山崎55年認購權誰抽到？ 12月22日揭曉

相關新聞

統一集團優質生活館全台首店在高雄！打造複合購物體驗

統一集團積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」為核心定位，傳承「製造+流通」 本為一體的精神，打造首家全新「統一集團優質...

迎雙十 苗栗客家圓樓正常開放、木雕館國慶日優待入館

苗栗縣政府迎接雙十國慶，三義木雕博物館10月10日當天將提供門票優待，進館參觀一律享50元優待票，縣府文化觀光局指出，三...

台南水道99歲生日！國慶連假結合山區博物館群辦嘉年華

台南山上花園水道博物館99歲了，文化局將在雙十連假慶祝開館2周年，今年的主題為「H2O 2」，串聯山區博物館聯盟成員，...

為愛喝采！圓山大飯店彩虹紀念威士忌HUE 限量開搶

每年10月世界各地的同志大遊行陸續登場，不僅為城市街道染上一道道彩虹光芒，更展現大眾對LGBTQIA+族群的支持。作為臺...

Just Gold鎮金店歡慶30周年 蔡詩芸代言注入時尚潮味

以「真金‧真情‧真女人」為品牌理念的鎮金店（Just Gold），今年歡慶30週年。為慶這個別具意義的里程碑，鎮金店特地...

莊園級咖啡果香藏這裡？艾丁格小麥黑啤酒 全家鮮上市

享受啤酒，清爽的氣泡感、誘人的麥芽香氣，都是啤酒的樂趣之一。由別於市場主流的「拉格」，黑啤酒雖然相對小眾，但也在啤酒愛好者心中佔有一席之地。德國艾丁格小麥黑啤酒，近日甫從10月6日起在全家便利商店新鮮上市，搭配艾丁格小麥白啤酒任選3件85折，讓人盡享1886年以來的經典德式風味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。