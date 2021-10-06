為愛喝采！圓山大飯店彩虹紀念威士忌HUE 限量開搶

每年10月世界各地的同志大遊行陸續登場，不僅為城市街道染上一道道彩虹光芒，更展現大眾對LGBTQIA+族群的支持。作為臺灣重要文化地標的圓山大飯店，為響應性別友善的文化慶典，攜手中華文化總會與臺灣菸酒，邀請三金設計師方序中合作，推出聯名酒款「2021圓山大飯店彩虹紀念酒HUE」，在台灣同志驕傲月共同慶祝多元性別族群的多樣性與包容性，為愛齊聲喝采。

2021圓山大飯店彩虹紀念酒之名「HUE」有色調、色彩之意，展現愛的多元樣貌，如同光譜上的色彩繽紛。設計師方序中以驕傲飄揚的彩虹旗幟為酒標意象，選用特殊的雷射材質，讓貼標在光線映照下折射出如彩 虹般的閃耀霓光，並與OMAR威士忌醇厚溫潤的酒色相互輝映。

「當所有顏色匯集時，我們就成為光芒。」 方序中表示，各種色彩匯聚成光便成為純淨明亮的白色，因此包裝設計以大面積的留白為主體，搭配燙印珍珠膜而泛著虹光的旗幟圖樣；若將方型盒身並排陳列，視覺上會形成綿延的彩虹旗海，呈現彩虹之下的愛無分你我。

期盼能與大眾攜手、共同擁抱多元性別族群的圓山大飯店，同時肩負為臺灣接待國際貴賓的任務。董事長林育生認為，善盡社會責任並認同普世主流價值是圓山的核心理念之一，更表示台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，是公民社會不凡的成就，「在性別平權以及人權議題上，我們持續參與並付出更多努力。」 因此在驕傲月推出彩虹紀念聯名酒款，期許友善包容融入日常，並一同肯定這個被世界認可的台灣價值。

「2021圓山大飯店彩虹紀念酒HUE」來自OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾），酒精濃度46%，每瓶700毫升，限量優惠價3,200元（實際售價依各通路為準）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康