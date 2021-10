Just Gold鎮金店歡慶30周年 蔡詩芸代言注入時尚潮味

以「真金‧真情‧真女人」為品牌理念的鎮金店(Just Gold),今年歡慶30週年。為慶這個別具意義的里程碑,鎮金店特地推出「金采交織」系列,以傳統金工技藝的勾絲技法創作出充滿現代感的交織線條,創新的設計洋溢金采奢華與時尚線條感,並請來時尚風格指標人物蔡詩芸擔綱Just Gold鎮金店品牌代言人,傳承宣揚現代女性獨一無二、剛柔並濟的獨特自信魅力。

鎮金店為香港太子珠寶鐘表集團旗下品牌,成立於1991年並以「新派金飾」定位。30年來,緊貼潮流的設計及精湛工藝的Just Gold以純金珠寶形象深入人心,旗下另一品牌Just Diamond亦成功延續Just Gold鎮金店的流行定位,推動時尚鑽飾的設計概念,成功佔據時尚年輕女性市場。而看重蔡詩芸活躍於社群及時尚影響力,同時再家庭、工作與自我夢想實現中,仍時時展現滿滿活力正能量,可以說是品牌真女人自信形象的最佳代言人,展現「金」的自信魅力。