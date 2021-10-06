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Just Gold鎮金店歡慶30周年 蔡詩芸代言注入時尚潮味
以「真金‧真情‧真女人」為品牌理念的鎮金店（Just Gold），今年歡慶30週年。為慶這個別具意義的里程碑，鎮金店特地推出「金采交織」系列，以傳統金工技藝的勾絲技法創作出充滿現代感的交織線條，創新的設計洋溢金采奢華與時尚線條感，並請來時尚風格指標人物蔡詩芸擔綱Just Gold鎮金店品牌代言人，傳承宣揚現代女性獨一無二、剛柔並濟的獨特自信魅力。
鎮金店為香港太子珠寶鐘表集團旗下品牌，成立於1991年並以「新派金飾」定位。30年來，緊貼潮流的設計及精湛工藝的Just Gold以純金珠寶形象深入人心，旗下另一品牌Just Diamond亦成功延續Just Gold鎮金店的流行定位，推動時尚鑽飾的設計概念，成功佔據時尚年輕女性市場。而看重蔡詩芸活躍於社群及時尚影響力，同時再家庭、工作與自我夢想實現中，仍時時展現滿滿活力正能量，可以說是品牌真女人自信形象的最佳代言人，展現「金」的自信魅力。
30周年金采交織系列，以勾絲、珠邊、扭繩等細節等多元化紋理包括展現精湛的金工技術。細節中不可少見的綿密編織工法，還添上金采編織以黑金相間的紋理，更象徵現代女性在追求夢想的路上的心路路程，讓金飾穿搭打破僅限宣揚華麗的風格，成為日常穿著或是特殊場合的時尚單品。
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