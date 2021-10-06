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莊園級咖啡果香藏這裡？艾丁格小麥黑啤酒 全家鮮上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
艾丁格小麥黑啤酒的酒精濃度約5.3%，500ml鋁罐裝已在全家便利商店、家樂福、大潤發、全聯、Jasons Market等通路上市，建議售價約85元。圖 / 美樂啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
艾丁格小麥黑啤酒的酒精濃度約5.3%，500ml鋁罐裝已在全家便利商店、家樂福、大潤發、全聯、Jasons Market等通路上市，建議售價約85元。圖 / 美樂啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

享受啤酒，清爽的氣泡感、誘人的麥芽香氣，都是啤酒的樂趣之一。由別於市場主流的「拉格」，黑啤酒雖然相對小眾，但也在啤酒愛好者心中佔有一席之地。德國艾丁格小麥黑啤酒，近日甫從10月6日起在全家便利商店新鮮上市，搭配艾丁格小麥白啤酒任選3件85折，讓人盡享1886年以來的經典德式風味。

同樣是黑啤酒，艾丁格除擁有200多年歷史，並遵循1516年以來的傳統德國巴伐利亞純酒令，以大麥搭配50%以上麥芽含量的小麥、烘培焦香麥芽及特選啤酒花，再使用上層發酵法，帶出獨有的咖啡果香。同時長達28天的二次發酵工藝，是在裝罐前再加入新鮮麥芽汁和天然酵母，同時不進行高溫殺菌、不過濾酵母，並以恆溫空調存放帶出高含量的二氧化碳。開瓶時因而讓人能享受宛如香檳般的天然氣泡與綿密泡沫。

為了艾丁格啤酒上市，全家便利商店再針對會員推出「獨家集章趣贈品活動」活動，凡於10月6日起至11月2號享艾丁格系列，凡購買艾丁格小麥黑啤酒及小麥白啤酒任三罐可集1個章、2個章則可免費對換指定啤酒八折優惠券，4個章則可兌換德國進口艾丁格啤酒陶杯，或艾丁格啤酒玻璃杯，數量有限，換完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了綿密的泡沫，因為使用上層發酵法，讓艾丁格小麥黑啤酒帶出獨有的咖啡果香。圖 / 美樂啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
除了綿密的泡沫，因為使用上層發酵法，讓艾丁格小麥黑啤酒帶出獨有的咖啡果香。圖 / 美樂啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
同樣是黑啤酒，艾丁格除了擁有200多年歷史，同時遵循1516年以來的傳統德國巴伐利亞純酒令，以大麥搭配50%以上麥芽含量的小麥、二次發酵工藝釀造。圖 / 美樂啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
同樣是黑啤酒，艾丁格除了擁有200多年歷史，同時遵循1516年以來的傳統德國巴伐利亞純酒令，以大麥搭配50%以上麥芽含量的小麥、二次發酵工藝釀造。圖 / 美樂啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
全家便利商店再針對會員推出「獨家集章趣贈品活動」活動，可兌換指定啤酒八折優惠券、或啤酒陶杯、艾丁格啤酒玻璃杯等商品，數量有限。圖 / 美樂啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
全家便利商店再針對會員推出「獨家集章趣贈品活動」活動，可兌換指定啤酒八折優惠券、或啤酒陶杯、艾丁格啤酒玻璃杯等商品，數量有限。圖 / 美樂啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

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