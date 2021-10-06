全台第3家樂高授權專賣店進駐竹市 Gogoro樂高模型亮相

看準新竹市是高消費力的兒童城市，全台第3家樂高授權專賣店進駐竹市，店內3大獨家亮點，分別是丹麥空運來台的Gogoro 1樂高1比1模型，還有樂高認證大師黃彥智為新竹打造的「新竹風城馬賽克牆」，在地景點魚鱗天梯、東門城都成了樂高主題，另專賣店也獨有刻字機服務，市長林智堅也到店內參訪，肯定樂高進駐成為兒童城市好夥伴。

林智堅日前趁開幕前夕到巨城sogo的樂高授權專賣店參訪體驗，樂高台灣區經理Steve Han、台灣樂高授權營運商喜事集團執行長宋文及營運長宋安也陪同「開箱」，一行人體驗樂高AR互動盒，還選定彷彿「輕軌」的地面鐵路樂高盒組，在螢幕中正式開跑。

林智堅在店內體驗時也發現，樂高的展示櫃、互動裝置都是「兒童視角、兒童高度」，讓孩子們輕鬆賞玩樂高，與新竹市立動物園有同樣設計理念，也提及新竹市14歲以下兒童比例近17%，多數小孩都跟樂高一起長大，樂高進駐讓兒童城市更加歡樂。

店內還展示1件樂高總部丹麥團隊製作獨一無二的1:1 Gogoro 1樂高模型。台灣樂高說明，台灣機車瀑布極具特色，加上近年環保政策的推動，便請樂高總部丹麥團隊依據電動機車設計圖，打造全球唯一的Gogoro 1樂高模型，該車同樣有啟動按鈕，啟動就有Gogoro經典音效。藉由還原智慧電動機車的樣貌，提醒消費者們一起打造友善環境。