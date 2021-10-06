要搶要快！國慶紀念版OMAR威士忌與泡麵 限量販售中

台酒公司配合國慶到來，限量推出110年國慶紀念版「OMAR單一麥芽威士忌」，以及長銷冠軍泡麵「台酒花雕雞麵」、「台酒麻油雞麵」碗麵。紀念包裝融合本次國慶主視覺「金陽雙十」，內含最能代表台灣的美味，裡外皆是最道地的台灣。

此次推出的兩款國慶紀念版泡麵，是台酒泡麵兩大代表作——「花雕雞麵」及「麻油雞麵」；曾多次入選泡麵排行榜，被網友封為「神級泡麵」，熱水沖泡三分鐘就能立即享受，湯頭濃郁、肉多味鮮，加上Q彈麵條，再倒入花雕料理酒或紅標純米料理米酒，酒香、湯頭香及麵香合而為一，端上一碗最能代表台灣的味道。

另一款國慶紀念版產品為「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」，由南投酒廠以蘇格蘭正統工藝釀造，「OMAR」一字源自蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，代表著酒廠以「琥珀心、台灣情」的品牌精神。

OMAR威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，被譽為威士忌界的「台灣之光」。「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」富有香草、奶油及蜂蜜香氣，當歸和杉木使得整體風味更顯穩重而均衡，酒體甜順自然，明顯的油脂感帶出香草、牛奶糖、柑橘的豐腴感，忠實傳達台灣獨有的風土韻味。

這三款國慶紀念版產品包裝設計，以110年國慶主視覺「金陽雙十」為延伸，象徵在2021年這動盪的一年，台灣人用堅韌不放棄的精神，全民一起負重前行，在國際友人及各方資源的幫助下，堅忍跨越每一個難關和挑戰。

主視覺標語「民主大聯盟，世界加好友」，在各種挑戰與難關面前，我們因著共同的信念與目標，互相扶持就像交織的繩線，是自世界各地的友誼，馳援守望，站穩腳步，我們的團結，就是最堅定的力量。

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