讓網友直呼犯規的天菜杯麵？經典美味小七也可買到

一直以來，來一客都是網友心目中最愛的台灣泡麵之一，杯裝容量輕巧對於不少女生來說份量剛剛好，不管是當點心解饞還是宵夜來一杯都不會太有罪惡感。且該系列杯麵口味眾多，能滿足民眾的各式喜好，除了網友指名率超高的鮮蝦魚板風味外，不管是想要牛肉、豬肉、辣味或泡菜的，來一客通通都有！

但你知道嗎？前陣子鄉民討論的來一客「肉燥菠菜風味」可是上市開朝元老之一呢！PTT鄉民發文提問第一次看到肉燥菠菜口味，發現裡面真的有綠綠的菠菜、塊狀的豬肉還有黃色的蛋花，貼文一出吸引了不少懂吃的網友們紛紛留言討論。

圖／來一客 提供

認真研究發現，原來這款肉燥菠菜口味，就是用紅蔥頭爆炒過的肉燥，搭配菠菜、高麗菜及蛋片等配料，完美的比例不僅搭配出傳香多年的經典肉燥香，還多了台灣其他品牌泡麵很少添加的菠菜，整體湯頭鹹香清爽加上有脆脆口感的蔬菜與胡蘿蔔，讓網友直呼好犯規！

最近肉燥菠菜風味已經在7-11上架嚕！對於喜歡半夜吃泡麵又不想太有罪惡感的你，這是一款絕對不能錯過的經典美味！肉燥菠菜口味鹹香清爽又有豐富蔬菜加上輕巧份量，正是時下輕食好選擇！現在在街頭巷尾的小七都有販售，購買更方便了，隨時都可以來一客！