momo購物網「雙10生日慶」登場！推國慶儀式感必備配件

雙十國慶日即將到來，momo購物網即日起至10月10日舉辦「雙10生日慶」，推出眾多國慶儀式感配件，包括國旗款成人口罩、國旗造型頭巾、國旗T恤、台灣國旗陶瓷杯、摺疊國旗傘等下殺299元起；同時祭出「下單抽5倍紅利金回饋」、「滿額加碼送5% momo幣回饋」、「滿額送大苑子柳橙綠」、「整點搶momo幣」、「天天簽到免費領momo幣」等強檔優惠。

歡慶雙十國慶，許多人為了增添升旗典禮儀式感，偏好穿搭台灣國旗服飾與配件，近期外出必備的口罩也推出國旗款式，「匠心國旗款成人口罩」高彈力耳帶待一整天都舒適不緊繃，促銷價439元；配戴「國旗造型魔術頭巾」也可以輕鬆為頂上造型做變化，大人小孩都適用，同款2入原價500元、活動價306元；還有最簡單一件上身就能出門參加升旗典禮的「台製良品台灣製國旗T恤」男女皆適穿，原價900元、活動價399元；隨身攜帶的水杯也能成為亮點，像是「台灣國旗陶瓷杯」可保溫、隔熱，原價699元、活動價499元；萬一遇上下雨天也不怕，拿出「大振豐三折國旗傘」超大國旗撐起全場目光，原價490元、活動價299元。