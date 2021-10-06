雙十連假全台同慶 OKmart會員限定莊園級咖啡買2送2

雙十節連假即將到來，OKmart推出優惠活動與全民同慶。根據門市數據顯示，連假湧現的人潮與消費比例增加，在現煮咖啡、糖餅等商品的業績較平日成長約達2成，本次雙十連假OKmart除了祭出會員限定莊園級現煮咖啡同品項買2送2及糖餅、飲料優惠之外，也推出MIT商品優惠。

OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動，另有指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。