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雙十連假全台同慶 OKmart會員限定莊園級咖啡買2送2

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供

雙十節連假即將到來，OKmart推出優惠活動與全民同慶。根據門市數據顯示，連假湧現的人潮與消費比例增加，在現煮咖啡、糖餅等商品的業績較平日成長約達2成，本次雙十連假OKmart除了祭出會員限定莊園級現煮咖啡同品項買2送2及糖餅、飲料優惠之外，也推出MIT商品優惠。

OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動，另有指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。

與雙十同慶，OKmart也推出MIT商品獨家優惠，10月9日至10月11日「Men’s nonno吸濕排汗圓領短袖衫（灰）」、「Men’s nonno吸濕排汗圓領短袖衫（黑）」限時優惠價109元；另外還有在募資平台討論度爆表的「山水小綠能除濕器SDR-120」，主打環保0耗材、可重覆使用、輕巧迷你不占空間、360°大面積吸濕，OK LINE群組會員價799元。

歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出指定糖餅如「烏龜玉米脆片」、「模範生點心雞汁」、「華元真魷味」、「可口可樂」、「御茶園台灣四季」、「舒跑運動飲料」等超過400件商品任兩件抽抽樂最低只要1折起。圖／OKmart提供
歡慶雙十連假，OKmart於10月9日至10月11日推出會員限定大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
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連假 咖啡

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