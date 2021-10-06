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東區振興！「忠孝敦化星光遊樂園」 夜間微醺周五開園
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五倍券即將為經濟帶動一波買氣、令人格外期待。東區四間餐酒吧包含島（Dau）、To Infinity and Beyond、花生俱樂部（Peanut Club），以及P.S. I Love You Bar & Bistro，首度合作推出串聯活動，以讓振興五倍券變十倍為主張，推出「忠孝敦化星光遊樂園餐酒五倍券」，讓微醺與樂趣倍增。
To Infinity and Beyond以復古科幻外太空風格設計為號召，調酒師張哲瑋並甫獲2021年World Class世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍；島Dau則是由MV導演廖人帥Leo與好友一同共同，店內空間散發懷舊的老台式風格，另有輕鬆、可愛的花生俱樂部Peanut Club，以及藏身扭蛋店後方的P.S. I Love You Bar & Bistro，各自端出誠意滿滿的特色餐點與特調，瞄準振興券商機、要讓微醺很有感。
除了參與的遊園現金券5000元可跨店使用，更額外包含總價值超過5000元的商品兌換券，四店並端出店家特調為主打，例如島Dau的「寶島冰茶」充分融合在地食材和現代調酒，台味滿滿；P.S. I Love You Bar & Bistro的店家同名調酒印有店家同名Logo，上桌前再噴灑橙花水，色、香、味，五感體驗全開；To Infinity & Beyond則特製充滿未來感的當月特調，用風味當燃料、一秒上太空。同時商品兌換券除了調酒，再包含炸物、滷味拼盤等小食，並和振興五倍券相同可使用至2022年四月底。活動將從10月8日本周五開始，更多資訊，則可洽詢各家臉書粉絲專頁。
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