東區振興！「忠孝敦化星光遊樂園」 夜間微醺周五開園

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

五倍券即將為經濟帶動一波買氣、令人格外期待。東區四間餐酒吧包含島(Dau)、To Infinity and Beyond、花生俱樂部(Peanut Club),以及P.S. I Love You Bar & Bistro,首度合作推出串聯活動,以讓振興五倍券變十倍為主張,推出「忠孝敦化星光遊樂園餐酒五倍券」,讓微醺與樂趣倍增。

To Infinity and Beyond以復古科幻外太空風格設計為號召,調酒師張哲瑋並甫獲2021年World Class世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍;島Dau則是由MV導演廖人帥Leo與好友一同共同,店內空間散發懷舊的老台式風格,另有輕鬆、可愛的花生俱樂部Peanut Club,以及藏身扭蛋店後方的P.S. I Love You Bar & Bistro,各自端出誠意滿滿的特色餐點與特調,瞄準振興券商機、要讓微醺很有感。

除了參與的遊園現金券5000元可跨店使用,更額外包含總價值超過5000元的商品兌換券,四店並端出店家特調為主打,例如島Dau的「寶島冰茶」充分融合在地食材和現代調酒,台味滿滿;P.S. I Love You Bar & Bistro的店家同名調酒印有店家同名Logo,上桌前再噴灑橙花水,色、香、味,五感體驗全開;To Infinity & Beyond則特製充滿未來感的當月特調,用風味當燃料、一秒上太空。同時商品兌換券除了調酒,再包含炸物、滷味拼盤等小食,並和振興五倍券相同可使用至2022年四月底。活動將從10月8日本周五開始,更多資訊,則可洽詢各家臉書粉絲專頁。

