Jennie超辣裝扮臭臉看秀 但模特兒都笑了是怎麼回事？

隨著社群平台的普及化，時裝秀已成了許多人生活中非常容易就能接觸到的一件事。而大眾對伸展台上的模特兒的印象，無非就是臭臉、擺酷、面無表情的那種「高冷」風格，但沒想到這一切在香奈兒最新推出的2022春夏高級時裝系列大秀中，被徹底推翻，並帶著大家回到上世紀的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）年代，感受那種模特兒臉上掛滿笑容、肢體充分展現出愉悅心情的美好氛圍。

這次香奈兒2022春夏高級時裝系列大秀在巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）舉行，和以往最明顯的不同之處，就是伸展台的形式和模特兒展示服裝的風格。回顧卡爾拉格斐擔任香奈兒藝術總監時，尤其在80年代末、90年代初期，他的謬思女神像是克勞蒂亞雪佛、伊內絲德拉法桑琪等人在走秀的時候都是會露出開朗笑容的，而且那時候的模特兒走起台步不像現在大多就是筆直往前走，反而比較像在表演舞台劇或舞蹈，有著各種姿態，可以自在轉圈、延伸肢體等等，每個人邊展示服裝的同時也能夠展現很多個人性格特質，這也許也是那個年代能造就許多傳奇超模的原因之一—她們有真實的人味，而不只是示範新衣的樣板。

而藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）就是想重現那年代的時裝秀特色，所以她把伸展台架高，讓攝影師圍繞在四周捕捉每個細節，更讓模特兒不用維持高冷姿態，想笑或給自己加很多情境表演，都是可行的。「相機是一個充滿魔力的物件，而拍照則是一個很性感的動作，喚醒許多的回憶。80年代時，我很喜歡在秀場裡聽到相機快門此起彼落的聲音，而模特兒們則於架高的伸展台上走秀，我想重新捕捉住這些情緒。」維吉妮維婭說。伸展台的主題背景，也是一張模特兒Vivienne Rohner正按下相機快門鍵的照片，希望透過這些種種改變與精心安排，讓時裝秀的焦點能夠如維吉妮維婭所願，回歸「服裝、模特兒與攝影師」。

不只秀的形式、風格回到80年代末、90年代初期，這次許多新裝也都讓人感受到一股香奈兒經典款的迷人魅力。首先是許多黑白泳衣，這也是90年代卡爾拉格斐帶起的潮流，維吉妮維婭搭配了許多飾品，豐富層次穿搭的趣味。「透視」元素被大量使用，以雪紡或網紗呈現性感夢幻的女人味，但搭配的剪裁大多是比較俐落的款式，重現那個年代的時尚女強人形象。單身褲以各種造型組合玩出變化，可以優雅正式也可以活潑休閒。斜紋軟呢打造出寬版西裝式洋裝或上寬下窄的短裙套裝等，流露中性、俏皮韻味，而接近尾聲時則能看到一系列飄逸夢幻的彩色印花設計。大型shopper包款或結構柔軟卻連接粗獷皮穿鍊帶的菱格紋包款，增添更濃厚的率性風。而有著梯形鞋跟與扣環裝飾的瑪麗珍鞋或涼鞋，則被維吉妮維婭以「讓人聯想起海盜鞋」形容。