巴黎時裝周／Chloé以環保作為時尚最美的承諾

Chloé創意總監Gabriela Hearst發表上任後的第二場大秀，仍延續上季秋冬的民俗風，大刀闊斧地發揮環保主題，在2022春夏以編織、垂墜的鬆放輪廓打造新作，並推出全新的「Chloé Craft」系列，降低對環境的衝擊，在量產與生態保育之間取得平衡。

Gabriela Hearst引用了赫胥黎（Aldous Huxley）的詩句，「所有那些老套、油膩、老掉牙的語彙之中，『愛』應該是最噁心、惡臭、油膩的⋯⋯但還是必須

唸，因為，愛就是最後的那個語彙。」她以「重點就是愛」來表達她對環保與時尚的初心，並以Chloé Craft系列作為實踐，透過工匠的手工製作，選用單一螺旋圖案作為標記，來創作具有溫度的包款與服裝。環保精神也挹注到時裝面料之中，提高了低環境衝擊材質的使用率，從2021秋冬的40%上揚到2022春夏系列的58%，未來也將致力於更清楚的產品標示，讓消費者知道手中的服裝原料，是否合乎環境友善，也會在官網標注使用原料的來源，以羊毛面料為例，當季有超過50%羊毛取自尊重動物環境的農場，或是使用升級再造羊毛。

以閒置或庫存商品的材料來賦予新生，也是Chloé的環保策略之一，洋裝之上的護身符吊飾，即是取自庫存的珠寶原料與配件；服裝上的條紋以手繪方式直接畫在羊絨與薄紗上，再搭配不同色調的藍色植物染效果；皮革綁帶以十字針為服裝緄邊，帶來粗獷的手作風味；手工切割植物染皮革，透過拼接方式呈現在衣服、包款，或是運用麂皮拼接在手工鉤織的網布上。Gabriela Hearst熱愛大自然的色彩與能量，服裝上鑲嵌的寶石也各自賦予意義，例如灰瑪瑙（Grey Agate）為變動時刻挹注穩定力量、紫水晶（Amethyst）強化直覺與洞察的力量、金色寶石（Gold Stone）為配戴者注入活力且激發正能量⋯⋯，諸多寶石或礦石的運用，讓整體造型飄散著神秘的氣息。