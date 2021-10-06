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巴黎時裝周／Chloé以環保作為時尚最美的承諾

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
條紋以手繪方式直接畫在羊絨與薄紗上，再搭配藍色植物染效果製成。圖／Chloé提供
條紋以手繪方式直接畫在羊絨與薄紗上，再搭配藍色植物染效果製成。圖／Chloé提供

Chloé創意總監Gabriela Hearst發表上任後的第二場大秀，仍延續上季秋冬的民俗風，大刀闊斧地發揮環保主題，在2022春夏以編織、垂墜的鬆放輪廓打造新作，並推出全新的「Chloé Craft」系列，降低對環境的衝擊，在量產與生態保育之間取得平衡。

Gabriela Hearst引用了赫胥黎（Aldous Huxley）的詩句，「所有那些老套、油膩、老掉牙的語彙之中，『愛』應該是最噁心、惡臭、油膩的⋯⋯但還是必須

唸，因為，愛就是最後的那個語彙。」她以「重點就是愛」來表達她對環保與時尚的初心，並以Chloé Craft系列作為實踐，透過工匠的手工製作，選用單一螺旋圖案作為標記，來創作具有溫度的包款與服裝。環保精神也挹注到時裝面料之中，提高了低環境衝擊材質的使用率，從2021秋冬的40%上揚到2022春夏系列的58%，未來也將致力於更清楚的產品標示，讓消費者知道手中的服裝原料，是否合乎環境友善，也會在官網標注使用原料的來源，以羊毛面料為例，當季有超過50%羊毛取自尊重動物環境的農場，或是使用升級再造羊毛。

以閒置或庫存商品的材料來賦予新生，也是Chloé的環保策略之一，洋裝之上的護身符吊飾，即是取自庫存的珠寶原料與配件；服裝上的條紋以手繪方式直接畫在羊絨與薄紗上，再搭配不同色調的藍色植物染效果；皮革綁帶以十字針為服裝緄邊，帶來粗獷的手作風味；手工切割植物染皮革，透過拼接方式呈現在衣服、包款，或是運用麂皮拼接在手工鉤織的網布上。Gabriela Hearst熱愛大自然的色彩與能量，服裝上鑲嵌的寶石也各自賦予意義，例如灰瑪瑙（Grey Agate）為變動時刻挹注穩定力量、紫水晶（Amethyst）強化直覺與洞察的力量、金色寶石（Gold Stone）為配戴者注入活力且激發正能量⋯⋯，諸多寶石或礦石的運用，讓整體造型飄散著神秘的氣息。

本季主打包款包括多功能斜背手拿包Kattie、運用手織毯縫針裝飾的全新Lawson水桶包，以及手工編織圓形Lolla包，手作細節都代表了Chloé Craft系列的革新。鞋履中有超過60%皆為低環境衝擊的單品，例如Nama運動鞋相較之前的Snonnie運動鞋，其所排放的溫室氣體少了35%、消耗的水源也少了80%，而全新的Chloé Lou系列鞋底是與Ocean Sole合作，原料搜集自海邊的廢棄夾腳拖，透過清潔、重塑，讓這些原本對環境造成負擔的塑膠廢棄物擁有第二生命，也藉此提供了超過1,200份工作機會。

手工切割植物染皮革以拼接方式表現服裝的色塊品味。圖／Chloé提供
手工切割植物染皮革以拼接方式表現服裝的色塊品味。圖／Chloé提供
Chloé Lou系列鞋底是原料搜集自海邊的廢棄夾腳拖。圖／Chloé提供
Chloé Lou系列鞋底是原料搜集自海邊的廢棄夾腳拖。圖／Chloé提供
Chloé發表洋溢民族風與手作溫度的2022春夏系列。圖／Chloé提供
Chloé發表洋溢民族風與手作溫度的2022春夏系列。圖／Chloé提供
2022春夏主打包款包括多功能斜背手拿包Kattie。圖／Chloé提供
2022春夏主打包款包括多功能斜背手拿包Kattie。圖／Chloé提供
Chloé日前發表2022春夏大秀。圖／Chloé提供
Chloé日前發表2022春夏大秀。圖／Chloé提供
手工編織圓形Lolla包，手作細節都代表了Chloé Craft系列的革新。圖／Chloé提供
手工編織圓形Lolla包，手作細節都代表了Chloé Craft系列的革新。圖／Chloé提供
服裝緄邊的皮革綁帶，帶來粗獷的手作風格。圖／Chloé提供
服裝緄邊的皮革綁帶，帶來粗獷的手作風格。圖／Chloé提供
服裝上鑲嵌了虎眼石、髮晶石、黑曜石等寶石或礦石，帶來神秘力量的氣息。圖／Chloé提供
服裝上鑲嵌了虎眼石、髮晶石、黑曜石等寶石或礦石，帶來神秘力量的氣息。圖／Chloé提供
拼接與編織，集結了創意總監Gabriela Hearst對時尚和地球的愛。圖／Chloé提供
拼接與編織，集結了創意總監Gabriela Hearst對時尚和地球的愛。圖／Chloé提供
2022春夏全新推出的Lawson水桶包。圖／Chloé提供
2022春夏全新推出的Lawson水桶包。圖／Chloé提供
2022春夏運用大地系列的亞麻色、暖黃色表現溫暖手作的精神。圖／Chloé提供
2022春夏運用大地系列的亞麻色、暖黃色表現溫暖手作的精神。圖／Chloé提供

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