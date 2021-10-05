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ARMY注意！CASETiFY再攜手BTS推出《Butter》系列聯名配件
韓流熱潮持續席捲全球，其中最活躍的非世界級男團BTS莫屬！CASETiFY宣布與BTS第4度攜手合作，以美國告示牌百大熱門金曲《Butter》為設計靈感，推出一系列聯名電子配件，讓ARMY們可以用最貼近日常生活的方式支持喜歡的偶像及全新歌曲，全系列配件預計將於10月12日於官網全球正式發售。
CASETiFY在這次的聯名系列中以獨特設計呈現了許多歌曲經典元素，包括正在融化的心型奶油、一整疊淋上美味糖漿的鬆餅，以及以貼紙方式呈現BTS全體7名成員剪影等設計，更推出以奶油包裝設計的仿真手機殼，還有「融化奶油漂浮手機殼」，以及可客製化姓名與字母組合的「卡帶手機殼」增添趣味與個人專屬特色。此聯名系列的保護殼將支援iPhone 13系列及Samsung Galaxy強悍防摔手機殼（提供天藍色、幻影紫、幻影粉和透明等4款邊框配色），聯名系列手機殼售價1,160元起。
《Butter》系列配件還同步推出AirPods和iPad保護殼、Apple Watch表帶、無線充電盤、AirTag掛環、MagSafe卡套、2合1手機支架、手機隨身小包，以及 Nintendo Switch保護套等，ARMY們千萬別錯過！
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