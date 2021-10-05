這次直接「袒胸露乳」出門？最強網紅Chiara新衣太特別

義大利最強時尚KOL Chiara Ferragni的衣著風格多變，眼光獨到加上時尚資源豐富的她總是能穿上當季最有話題的單品。繼之前秀出Jacquemus的「胸前只有一條線」外套、Schiaparelli的「金色胸貼」黑色薄紗裝之後，這次她再度換上Schiaparelli的秋冬新品，一樣有著超搶眼的設計，充分展現敢穿又有趣的性格魅力！

Chiara這次穿的是Schiaparelli秋冬系列的一件米白色羊毛手工編織高領衣，胸前有兩塊金色乳房皮革胸貼裝飾，讓整體造型顯得很有雕塑感。可能也是因為這個上衣本身設計感就很夠了，所以Chiara選擇用白褲配白靴，打造全身白的穿搭，沒有過多的其他配件，簡單就很吸睛。不過她愛搞怪的老公Fedez也沒放過這次機會，居然在她這身造型照片下方留言：「你偷了鋼鐵人的ㄋㄟ ㄋㄟ？」笑翻粉絲。