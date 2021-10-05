5倍券送「KURA托特包」！藏壽司10款鮪貝壽司限時登場

為迎來振興5倍券上路，日本迴轉壽司「藏壽司」特別推出設計款「KURA托特包」，自10月8日起，消費滿額並搭配振興券，就可免費兌換回家。同時藏壽司也自10月15日起，以鮪魚、北海道帆立貝為素材，推出10款期間限定壽司，為民眾帶來不同的食慾感受。

此次藏壽司所推出的「KURA托特包」，以日本設計大師佐藤可士和所設計的藏壽司商標作為托特包設計元素，採黑色搭配米白的簡約配色，兼具實用與美觀性。自10月8日起，不論於全台藏壽司外帶或內用，單筆消費滿1,200元，並使用任一紙本或振興5倍券綁定支付，且追蹤官方IG，即可將KURA托特包帶回家，全台限量21,000份，送完為止。