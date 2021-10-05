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開幕送沙瓦、烤魚板！樂多多「日式、韓式鍋物」新登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
日日鍋食事所，提供7種鍋物，搭配5種主食、4種主菜。圖／樂多多提供
日日鍋食事所，提供7種鍋物，搭配5種主食、4種主菜。圖／樂多多提供

繼肉多多火鍋、饌和牛、狂一鍋等品牌之後，樂多多集團自即日起再推出主打日式食堂、鍋物的「日日鍋食事所」，以及韓式餐酒館、鍋物的「辛韓道」2個新品牌，提供消費者不同風格的用餐選擇。即日起至10月31日期間，還有點餐滿額送特調沙瓦或醬烤魚板、辣鱈魚條等慶祝優惠。

將居酒屋與日式食堂結合的「日日鍋食事所」，採用豬骨與雞骨煮製而成的老火湯為基底，搭配上嚴選特製調味料，提供辛口豚骨、起司牛奶、柚香胡椒、味噌豆乳、香濃豚骨等7種口味的鍋物；並有牛、豬、雞等5種主食，還有雞肉西京燒、佃煮秋刀魚等4種日式主菜可供選擇，每鍋298～328元。並且規劃無限享用的開胃小菜與飲品自助吧，

同時「日日鍋食事所」還供應有炙燒剝皮辣椒牛肉捲、醬烤麻糬豚肉捲、一夜干、鹽烤黃魚、串物特選組合等一系列居酒屋經典料理，增添親友歡聚用餐的豐富性，餐後並免費提供北海道牛奶風味霜淇淋。目前包括中壢、新竹、桃園等地均有門市。

以韓式餐酒館為主軸的「辛韓道」，首間門市座落於台北國父紀念館捷運站商圈，推出有人蔘雞、牛肉煲、豬骨煲、臘味海鮮煲、海鮮豆腐鍋等一系列韓式鍋物，每鍋360～390元，搭配有韓國進口的各式調味料與泡菜，以及每日現作、免費續加的6道手工小菜。

除了鍋物之外，店內也提供醬燒豬肋骨、安東燉雞、海鮮煎餅、醬烤雞軟骨等一系列炸物、燒烤料理。其中「韓風炸雞」標榜採用全台唯一歐盟標準的氣冷雞，一隻雞分切為8塊，搭配上原味及辣味醬汁，呈現美式與韓式結合的滋味，半隻280元、全隻499元。店內亦以韓式啤酒與燒酒為主題，提供多樣化的特色調飲，餐後並附上哈密瓜風味霜淇淋。

為慶祝新店開幕，即日起至10月31日期間，「日日鍋食事所」點餐滿額，加贈無酒精的「特調沙瓦」1杯，價值88元；「辛韓道」則是贈送「醬烤魚板」或「辣鱈魚條」（2選1，價值160元）

辛韓道以氣冷雞，提供有「韓風炸雞」。圖／樂多多提供
辛韓道以氣冷雞，提供有「韓風炸雞」。圖／樂多多提供
結合居酒屋文化的日日鍋食事所，供應有多款下酒料理。圖／樂多多提供
結合居酒屋文化的日日鍋食事所，供應有多款下酒料理。圖／樂多多提供
日日鍋食事所無限供應多款手作小菜。圖／樂多多提供
日日鍋食事所無限供應多款手作小菜。圖／樂多多提供
辛韓道以韓式啤酒與燒酒為主題，提供多樣化的特色調飲。圖／樂多多提供
辛韓道以韓式啤酒與燒酒為主題，提供多樣化的特色調飲。圖／樂多多提供
辛韓道供應有牛肉酥等炸物料理。圖／樂多多提供
辛韓道供應有牛肉酥等炸物料理。圖／樂多多提供
辛韓道所推出的「人蔘雞」，每份390元。圖／樂多多提供
辛韓道所推出的「人蔘雞」，每份390元。圖／樂多多提供

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