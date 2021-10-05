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波爾表 X 無國界醫生推50周年限量時計 早鳥享優惠
波爾表（Ball Watch）自2006年起便與無國界醫生合作，成功支援國際醫療人道組織「無國界醫生」（Medecins San Frontieres MSF），並在2021年繼續第三次的合作，為公益、也為兩造合作再續新頁。
成立於1971年的無國界醫生（MSF）長期在衝突地區工作與提供長期護理服務，每年MSF的醫療團隊更為全球數百萬病人提供醫療護理，甚至在自然災害和緊急情況成為一股穩定人心的力量。為紀念MSF成立50周年，Ball Watch推出兩款官方網站限定款，並將銷售金額的50%捐予MSF，以協助其未來的全球救援工作。
兩款特殊腕表分別是功能強悍的Engineer Master II MSF Humanity，以及Trainmaster MSF Humanity腕表。Trainmaster MSF Humanity是以鈦金屬打造，38毫米的表徑、10.35毫米的厚度，在Ball Watch系列中並不多見。除了時間顯示功能，還可計算脈搏跳動速率，無論對無國界醫生或日常生活，都相當實用，並通過5,000Gs撞擊測試與防磁4,800A/m，全球限量200只，訂價約62,600元、預購優惠價為50,080元，全球限量200只。
另一款Engineer Master II MSF Humanity則同樣限量200只，除了也可以計算脈搏，並具備抗磁、耐衝擊等特色，表款再具備雙時區與42小時動力儲存顯示，以及專利認認的防震装置結構。兩款手表都將附贈一條MSF的紅黑書色尼龍手環，讓愛無國界、醫療同樣無國界。
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