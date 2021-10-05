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擊劍好手Miles Chamley-Watson喜成RICHARD MILLE好友

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
曾參加2012、2016奧運的擊劍好手Miles Chamley-Watson，近日甫成為RICHARD MILLE好友，並配戴上RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕表，圖中則為相似款。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
曾參加2012、2016奧運的擊劍好手Miles Chamley-Watson，近日甫成為RICHARD MILLE好友，並配戴上RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕表，圖中則為相似款。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）

一向鎖定頂尖運動領域的RICHARD MILLE近日又有新動態。曾參加2012、2016奧運的擊劍好手Miles Chamley-Watson，近日甫成為品牌好友，除了手上配戴的RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕表，Miles Chamley-Watson有別於傳統運動明星、更像一位新生代的KOL，讓人眼睛為之一亮。

Miles將自己描述為一半白人、一半黑人的倫敦少年，他並擁有牙買加、愛爾蘭、英國和馬拉威四國血統，10歲時移居紐約，現則為美國擊劍選手。他曾獲得2013年世界擊劍錦標賽男子花劍個人冠軍、兩度代表美國參加夏季奧運，並在2016年獲得男子花劍團體銅牌。全身不少刺青圖案的他看起來酷炫十足，重點是：他還曾參加今年的2022春夏紐約時裝周、2021年的MetaGala盛會，身高193公分的修長身形，即便走上伸展台也有模有樣、鋒芒畢露。

「時間已經融入到我的擊劍運動中。即使終生堅持不懈的訓練，毫秒之差也可能導致金牌或一無所獲。我嘗試放慢動作以訓練精神力。我要與自己的神經系統連結，疏通思緒，練就一種『流動狀態』」。Miles Chamley-Watson如斯表示。加入RICHARD MILLE成為家族一員的他，在形象視覺中配戴上一款RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕表，Miles Chamley-Watson為此表示，他欣賞這只腕表的機芯與面盤細節，「這跟擊劍並無二致——講求精準、時機和風格。最重要的是，RICHARD MILLE是一個獨樹一幟、匠心獨運的品牌。像我一樣，敢於標新立異。」

使用在RM 67-01腕表中的CRMA6自動上鍊機芯，是RICHARD MILLE位於Les Breuleux的自製超薄機芯，厚度僅3.6毫米。使用漸開線齒形的傳動輪系，能幫助傳動輪系的能量轉移更有效率；同時「功能顯示器」可讓表冠具有上鍊、調整日期與手動調整時間三種功能，最後呈現在眼前的則是超薄的酒桶形表殼，簡約、俐落，但不簡單：因為每個表殼都將經過215道不同的切削過程，千錘百鍊；而表殼再鑲嵌上綿密鑽石，每一個閃耀的鑽石火光，一如Miles Chamley-Watson的每一次出擊，電光火石、閃耀奪目。

Miles Chamley-Watson還曾參加今年的2022春夏紐約時裝周、2021年的MetaGala盛會，身高193公分的修長身形，即便走上伸展台也有模有樣、鋒芒畢露。圖 / 翻攝自ig
Miles Chamley-Watson還曾參加今年的2022春夏紐約時裝周、2021年的MetaGala盛會，身高193公分的修長身形，即便走上伸展台也有模有樣、鋒芒畢露。圖 / 翻攝自ig
CRMA6機芯具備經微噴砂與灰色電漿處理的五級鈦合金製造。圖 / RICHARD MILLE提供
CRMA6機芯具備經微噴砂與灰色電漿處理的五級鈦合金製造。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
Miles Chamley-Watson有別於傳統運動明星、更像一位新生代的KOL，並在最新宣傳視覺中配戴上RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
Miles Chamley-Watson有別於傳統運動明星、更像一位新生代的KOL，並在最新宣傳視覺中配戴上RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕表。圖 / RICHARD MILLE提供

腕表 鑽石

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