終於！日本雄獅Grand Seiko再下一城 2022年登陸日內瓦鐘表與奇蹟

也許在五年前，鐘表界業內的人，根本不會想到，日本高級腕表象徵的Grand Seiko，會參與前身為日內瓦高級鐘表沙龍的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）。然而，這樣的事實，卻即將在2022年登場，品牌與大會主辦方，都證實這項消息，說明製表技藝，不再只是歐陸國家專屬。

去年創立60周年的日本品牌Grand Seiko先在巴黎的芳登廣場，開出歐陸唯一的旗艦店，宣示意味濃厚，而這也是品牌自2017年從Seiko旗下獨立出來的最大改變。同時，Grand Seiko在消費者心中也奠定了高級形象，人氣與買氣都可說是市場上的強勢品牌之一。連集團CEO兼董事長服部真二在今年2月，線上記者會時，針對在美國地區的銷售，都忍不住笑意，提到自家品牌的確是在5000美元價格帶，完全具有優勢。連帶也讓Grand Seiko二手市場也看俏，印證獨立製表MB&F創辦人Maximilian Büsser所說，「厲害的品牌，二手價格也會很厲害」，也就有消費者最在意的保值可能。

在明年3月30日至4月5日所舉行的日內瓦鐘表與奇蹟，將是Grand Seiko首次參加這一享有盛譽的活動，屆時也會呈現出自工坊職人的精湛工藝腕表。而在此之前，Grand Seiko也為台灣消費者，帶來4只限定表款，慶祝台北101旗艦店開幕周年。包括了以初代腕表復刻版為基礎，表殼採用950鉑金材質的SBGZ005表款、同樣概念但改以18K玫瑰金材質的SBGW260腕表。以及黑色面盤上壓製有精細年輪紋路的SLGH007表，和諏訪湖夜空的綻放煙火為靈感的SBGX346女表，在在都讓人感受到日本製表的細膩與人文特色。

Grand Seiko 140周年紀念限定SBGW260腕表，18K玫瑰金表殼，限量350只，約92萬元。圖／Seiko提供

Grand Seiko 140周年紀念限定SBGZ005腕表，鉑金表殼，限量50只，約298萬元。圖／Seiko提供

rand Seiko 140周年紀念限定SLGH007腕表，鉑金表殼，限量140只，約170萬元。圖／Seiko提供