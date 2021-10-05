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香奈兒2021風格語彙 教你如何配戴將珠寶戴出新意

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒發布2021年風格語彙。圖／香奈兒提供
香奈兒發布2021年風格語彙。圖／香奈兒提供

香奈兒發布2021年風格語彙（VOCABULARY OF STYLE），猶如一份珠寶搭配指南，呈現多種配戴方式的隱藏法則，告訴你如何以最具創意的方式配戴你的香奈兒高級珠寶：無所畏懼的強烈風格、層疊配戴的混搭精神、自由轉換的無限創意……完美演繹法式珠寶的摩登魅力。

若以「和諧」感為主，如何在相互協調中變化出創意？同中求異的小巧思之一，便是將一副耳環隨興妝點於同側耳朵上，或者是疊戴同系列項鍊或手鍊，選擇同系列中不同K金材質、鑽石鑲嵌、寬窄設計的變化款，以忠於單一設計符碼的精神讓珠寶散發和諧層次感。

若想以珠寶營造「強烈」的視覺效果，則可以將重點放在別具特色的單品，果敢擁抱搶眼設計，就能展現獨特個性，或選擇深具視覺效果的單邊耳環點綴耳際，也可嘗試360度全面環繞的手法，零死角展現珠寶特色。

當今最熱門的「層疊配戴」，也能疊出新意？大膽混搭多副耳環，打破成雙成對的潛規則，或是層疊配戴各式項鍊，直到整體份量感完美平衡，戒指的配搭則可以巧妙空間配置，玩轉風格，勇敢嘗試無限可能。.

說到可轉換式的珠寶，這種能將珠寶融入整體穿搭的巧思，無疑深植香奈兒品牌的DNA。有的項鍊鍊墜可拆為胸針、單邊耳環也能變出兩種配戴型態、一款戒指可以一分為二，每一件珠寶，都有多重面貌；長項鍊？試看看隨興圍繞於頸項，甚至是垂墜於背後，勇於探索的女人自帶自信光芒。

香奈兒風格語彙一：和諧，同中求異，將一副耳環隨興妝點於同側耳朵上。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙一：和諧，同中求異，將一副耳環隨興妝點於同側耳朵上。圖／香奈兒提供
Les Infinis de Camélia長項鍊，18K粉紅金鑲嵌14顆重約1.02克拉明亮式切割鑽石，62萬9,000元。圖／香奈兒提供
Les Infinis de Camélia長項鍊，18K粉紅金鑲嵌14顆重約1.02克拉明亮式切割鑽石，62萬9,000元。圖／香奈兒提供
Ruban戒指，18K白金鑲嵌67顆總重約0.92克拉明亮式切割鑽石，29萬元。圖／香奈兒提供
Ruban戒指，18K白金鑲嵌67顆總重約0.92克拉明亮式切割鑽石，29萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒Plume de CHANEL戒指，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.50克拉梨形切割鑽石及100顆總重約0.99克拉明亮式切割鑽石，114萬8,000元，為可轉換式設計，可做為單一戒指或拆分為二配戴。圖／香奈兒提供
香奈兒Plume de CHANEL戒指，18K白金及黃金鑲嵌1顆重約0.50克拉梨形切割鑽石及100顆總重約0.99克拉明亮式切割鑽石，114萬8,000元，為可轉換式設計，可做為單一戒指或拆分為二配戴。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙三：層疊配戴，以疊搭技巧和巧妙空間配置，玩轉指間風格。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙三：層疊配戴，以疊搭技巧和巧妙空間配置，玩轉指間風格。圖／香奈兒提供
香奈兒Comète Chevron項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉明亮式切割鑽石及87顆總重約0.95克拉明亮式切割鑽石，94萬5,000元，項鍊為可轉換式設計，可將彗星拆下作為胸針配戴。圖／香奈兒提供
香奈兒Comète Chevron項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉明亮式切割鑽石及87顆總重約0.95克拉明亮式切割鑽石，94萬5,000元，項鍊為可轉換式設計，可將彗星拆下作為胸針配戴。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙四：自由轉換，將長項鍊隨興圍繞於頸項，甚至是垂墜於背後也行。跳脫框架，魅力不受侷限。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙四：自由轉換，將長項鍊隨興圍繞於頸項，甚至是垂墜於背後也行。跳脫框架，魅力不受侷限。圖／香奈兒提供
香奈兒Soleil de CHANEL戒指18K白金及黃金，鑲嵌1顆重約0.51克拉明亮式切割鑽石及111顆重約2.48克拉明亮式切割鑽石，119萬8,000元，為可轉換式設計，可做為單一戒指或拆分為二配戴。圖／香奈兒提供
香奈兒Soleil de CHANEL戒指18K白金及黃金，鑲嵌1顆重約0.51克拉明亮式切割鑽石及111顆重約2.48克拉明亮式切割鑽石，119萬8,000元，為可轉換式設計，可做為單一戒指或拆分為二配戴。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia頸鍊 ，18K白金鑲嵌鑽石，118萬5,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia頸鍊 ，18K白金鑲嵌鑽石，118萬5,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙四：自由轉換，以單邊耳環打造不對稱美感，更驚豔的是這只耳環還能有兩種樣貌。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙四：自由轉換，以單邊耳環打造不對稱美感，更驚豔的是這只耳環還能有兩種樣貌。圖／香奈兒提供
Camélia Précieux戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉梨形切割鑽石及32顆總重約0.28克拉明亮式切割鑽石，32萬9,000元。圖／香奈兒提供
Camélia Précieux戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉梨形切割鑽石及32顆總重約0.28克拉明亮式切割鑽石，32萬9,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙三：層疊配戴，層疊配戴各式項鍊，追求優雅與份量感的完美平衡。.圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙三：層疊配戴，層疊配戴各式項鍊，追求優雅與份量感的完美平衡。.圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙二：強烈，風格是無所畏懼。璀璨鑽石圍繞頸項，零死角散發迷人魅力。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙二：強烈，風格是無所畏懼。璀璨鑽石圍繞頸項，零死角散發迷人魅力。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環 ，18K黃金鑲嵌鑽石，約33萬3,000元。圖／香奈兒提供
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香奈兒風格語彙三：層疊配戴，混搭多副耳環，打破成雙成對，勇敢嘗試無限可能。.圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙三：層疊配戴，混搭多副耳環，打破成雙成對，勇敢嘗試無限可能。.圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，18K白金鑲嵌鑽石，87萬3,000元。圖／香奈兒提供
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香奈兒風格語彙一：和諧，疊戴同系列項鍊或手鍊，舉手投足散發和諧層次感。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙一：和諧，疊戴同系列項鍊或手鍊，舉手投足散發和諧層次感。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH銬式耳骨環，18K白金與Beige米色金，10萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH銬式耳骨環，18K白金與Beige米色金，10萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙二：強烈，單邊耳環點綴耳際。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙二：強烈，單邊耳環點綴耳際。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5 耳環，可轉換式設計，18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石，32萬5,000元。圖／香奈兒提供
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香奈兒風格語彙一：和諧，選擇同系列中不同K金材質、鑽石鑲嵌、寬窄設計的戒指，忠於呼應符碼精神。圖／香奈兒提供
香奈兒風格語彙一：和諧，選擇同系列中不同K金材質、鑽石鑲嵌、寬窄設計的戒指，忠於呼應符碼精神。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH手鐲，18K黃金，75萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH手鐲，18K黃金，75萬元。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒

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