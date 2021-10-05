香奈兒2021風格語彙 教你如何配戴將珠寶戴出新意

香奈兒發布2021年風格語彙（VOCABULARY OF STYLE），猶如一份珠寶搭配指南，呈現多種配戴方式的隱藏法則，告訴你如何以最具創意的方式配戴你的香奈兒高級珠寶：無所畏懼的強烈風格、層疊配戴的混搭精神、自由轉換的無限創意……完美演繹法式珠寶的摩登魅力。

若以「和諧」感為主，如何在相互協調中變化出創意？同中求異的小巧思之一，便是將一副耳環隨興妝點於同側耳朵上，或者是疊戴同系列項鍊或手鍊，選擇同系列中不同K金材質、鑽石鑲嵌、寬窄設計的變化款，以忠於單一設計符碼的精神讓珠寶散發和諧層次感。

若想以珠寶營造「強烈」的視覺效果，則可以將重點放在別具特色的單品，果敢擁抱搶眼設計，就能展現獨特個性，或選擇深具視覺效果的單邊耳環點綴耳際，也可嘗試360度全面環繞的手法，零死角展現珠寶特色。

當今最熱門的「層疊配戴」，也能疊出新意？大膽混搭多副耳環，打破成雙成對的潛規則，或是層疊配戴各式項鍊，直到整體份量感完美平衡，戒指的配搭則可以巧妙空間配置，玩轉風格，勇敢嘗試無限可能。.