牛排第2份0元、加30元多送1餐！「樂雅樂」限時享優惠

為慶祝30週年，連鎖日式餐廳「樂雅樂」自即日起至11月3日期間，推出一系列30週年慶祝活動，凡外帶指定餐點，加價30元就可多一份指定餐點；用餐加價399元，可獲得樂雅樂、合成帆布行聯名帆布袋。另外若當日宣佈本土零確診，可享「牛排海鮮鮮蔬拼盤第2份0元」的優惠。

「和風御膳」系列是樂雅樂的人氣餐點，即日起至11月3日期間，為慶祝30週年，民眾外帶點購季節限定的「蒲燒鰻魚玉子蓋飯」、「香煎鮭魚排御膳」、「蔥鹽燒牛排御膳」等指定餐點（每份330～520元），加價30元即可獲得「薑汁豬排御膳」、「和風照燒雞肉御膳」或「酥炸豬排御膳」；內湖亞太及台南西門店則贈送「海鮮蕃茄咖哩」、「香辣乾咖哩」或「泰式綠咖哩雞肉」。

樂雅樂也攜手台南合成帆布行，推出「限量紀念款帆布袋」，不論外帶或內用，不限消費金額，即可以399元加購價值590元的紀念款帆布袋，售完為止。此外，至10月29日前，針對平日內用推出「30週年經典精選餐餐369」方案，包括6盎司沙朗牛排、和牛漢堡排炸蝦等5款餐點，並加贈飲料、湯品、飯或麵包、冰淇淋，優惠價369元。