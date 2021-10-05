露美腿又秀纖腰 Jennie和莉莉蘿絲辣穿香奈兒新衣

香奈兒2022春夏高級時裝系列大秀剛發表，攝影雙人組Inez & Vinoodh在此系列正式曝光前掌鏡拍攝了一組肖像照，邀請5位香奈兒品牌好友入鏡示範藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）所設計的最新服飾，讓時尚迷們不只可以一窺5位代表著當代香奈兒精神的女性百變風采，也能搶先一睹全新系列的風格。

這次參與拍攝的有莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、法國女演員Rebecca Dayan、美國模特兒Quannah Chasinghorse-Potts、艾瑪喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky）與韓國偶像團體BLACKPINK成員Jennie，他們在鏡頭前同時扮演攝影師與時尚繆思女神的角色，也展示了像是帶著運動風的兩節式露腰裝、經典斜紋軟呢裙裝等，配件部分也能看到印滿雙C logo的繫帶涼鞋、鍊帶芭蕾舞鞋等等，都是百搭實穿的設計。