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露美腿又秀纖腰 Jennie和莉莉蘿絲辣穿香奈兒新衣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Quannah Chasinghorse-Potts。圖／香奈兒提供
Quannah Chasinghorse-Potts。圖／香奈兒提供

香奈兒2022春夏高級時裝系列大秀剛發表，攝影雙人組Inez & Vinoodh在此系列正式曝光前掌鏡拍攝了一組肖像照，邀請5位香奈兒品牌好友入鏡示範藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）所設計的最新服飾，讓時尚迷們不只可以一窺5位代表著當代香奈兒精神的女性百變風采，也能搶先一睹全新系列的風格。

這次參與拍攝的有莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、法國女演員Rebecca Dayan、美國模特兒Quannah Chasinghorse-Potts、艾瑪喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky）與韓國偶像團體BLACKPINK成員Jennie，他們在鏡頭前同時扮演攝影師與時尚繆思女神的角色，也展示了像是帶著運動風的兩節式露腰裝、經典斜紋軟呢裙裝等，配件部分也能看到印滿雙C logo的繫帶涼鞋、鍊帶芭蕾舞鞋等等，都是百搭實穿的設計。

香奈兒2022春夏高級時裝系列大秀本季於巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）舉行，大秀影片將於巴黎時間下午3點（台灣時間晚上9點）正式於所有官方社群平台發佈。

艾瑪喬朵洛絲琪。圖／香奈兒提供
艾瑪喬朵洛絲琪。圖／香奈兒提供
艾瑪喬朵洛絲琪。圖／香奈兒提供
艾瑪喬朵洛絲琪。圖／香奈兒提供
Quannah Chasinghorse-Potts。圖／香奈兒提供
Quannah Chasinghorse-Potts。圖／香奈兒提供
Jennie。圖／香奈兒提供
Jennie。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普。圖／香奈兒提供
Rebecca Dayan。圖／香奈兒提供
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莉莉蘿絲戴普。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普。圖／香奈兒提供
Quannah Chasinghorse-Potts。圖／香奈兒提供
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Rebecca Dayan。圖／香奈兒提供
Rebecca Dayan。圖／香奈兒提供
Rebecca Dayan。圖／香奈兒提供
Rebecca Dayan。圖／香奈兒提供
Jennie。圖／香奈兒提供
Jennie。圖／香奈兒提供
Jennie。圖／香奈兒提供
Jennie。圖／香奈兒提供
艾瑪喬朵洛絲琪。圖／香奈兒提供
艾瑪喬朵洛絲琪。圖／香奈兒提供

香奈兒 巴黎

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