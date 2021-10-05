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《魷魚遊戲》夯！POYA buy寶雅線上買推「韓國椪糖DIY工具組」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
POYA buy寶雅線上買引進《魷魚遊戲》劇中最夯遊戲關卡「韓國椪糖DIY工具組」（不含椪糖食材），即日起全站搶先預購開賣。圖／POYA寶雅提供
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超人氣韓劇《魷魚遊戲》成為近期最夯話題，劇中橋段、道具都引發熱烈討論，搶搭這股新熱潮，POYA buy寶雅線上買引進劇中最夯遊戲關卡「韓國椪糖DIY工具組」（不含椪糖食材），即日起全站搶先預購開賣，附上多款造型可愛的壓模，搭配自備的白砂糖、食用級小蘇打粉、木筷，就可與親友一同享樂、競賽看誰手最巧、最細心，體驗劇中緊張氛圍感，預購特價499元。

《魷魚遊戲》劇中紅衣人臉上的3種符號「圈圈、三角形、正方形」也變身為口罩，POYA buy寶雅線上買推出「上好醫療成人口罩15入盒裝－魷魚樂」，為台灣製造、雙鋼印醫療口罩，透氣材質外層為不織布，即日起預購特價299元；彈珠遊戲環節更是引人熱淚盈眶，POYA buy寶雅線上買推出「森永彈珠汽水風味糖」，售價49元。

POYA buy寶雅線上買即日起至10月26日天天進站可搶千元美力券，另有折價金、運費券、購物金、點數等多重好禮。

POYA buy寶雅線上買引進「上好醫療成人口罩15入盒裝－魷魚樂」，即日起預購特價299元。圖／POYA寶雅提供
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POYA buy寶雅線上買推出「森永彈珠汽水風味糖」，售價49元。圖／POYA寶雅提供
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POYA buy寶雅線上買引進「韓國椪糖DIY工具組頂級版」（不含椪糖食材），即日起預購特價499元。圖／POYA寶雅提供
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魷魚遊戲 寶雅

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