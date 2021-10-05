鬆綁後第一場大型演唱會 金曲唱將齊聚BACK TO 70’S尬嗓高唱西洋經典

黃大煒將演唱經典歌曲〈你把我灌醉〉、〈愛讓每個人都心碎〉的英文原版歌。圖／聯合數位文創提供

台灣的各項演出活動經過近半年衝擊，終於在疫情趨緩之際逐漸復甦。集結沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳等重量級歌手的「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」將於10月30日晚上七點半在台北國際會議中心率先登場，主辦單位表示：「本次將是疫情鬆綁後的第一場大型演唱會，目前正在全力籌備、蓄勢待發！」

「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」集結多位金曲歌王歌后，陣容豪華程度更被讚為「2021含金量最高的一場演出」。本次的演出歌手之一黃大煒更在採訪中透露，這次除了會演唱經典歌曲〈你把我灌醉〉、〈愛讓每個人都心碎〉的英文原版歌之外，更會帶來「芭樂中的芭樂歌」—〈Careless Whisper〉，他笑說：「也許就是因為太多人喜歡才會變成芭樂歌，但對我來說這是天才寫的歌，我也會在演唱會中全力呈現我的版本給大家聽！」

出道近40年的沈文程說：「也是想圓夢啦！我一直很喜歡唱西洋歌曲，有種回到早年駐唱的感覺。」他會唱的西洋歌曲太多，決定曲目時糾結好久。為了出道第一次的售票演唱會，每天都做50下伏地挺身，全力備戰當中。在少女時期大量接觸西洋歌曲的潘越雲，這次的選歌也會演唱不同風格的女伶作品，主辦單位也再加碼邀請「華語歌壇搖滾教母」金智娟和「台灣首席爵士女王」官靈芝一起在台中同台。

出道近40年的沈文程即將迎來第一場售票演唱會。圖／聯合數位文創提供

嗓音動人的潘越雲，這次的選歌也令人期待。圖／聯合數位文創提供

演出將於10月30日在台北國際會議中心登場、11月6日在台中中興大學惠蓀堂接力演出，12月11日則移師到高雄流行音樂中心海音館壓軸。聽到演出即將舉行的消息後，多位歌手隨即拍片道賀，黃子佼充滿期待的描述這是一場充滿音樂性的演唱會，陳小春表示：「好難得可以看到這麼多大咖歌手齊聚一堂！」彭佳慧也說：「能夠看到這麼多歌手一起同台唱出70年代經典西洋歌真的非常享受。」

今年因受疫情影響，在防疫優先的前提下，觀眾將需全程佩戴口罩，但精彩的演出不變。「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」讓全台觀眾都有機會回到70年代的那個充斥迪斯可、搖滾和浪漫抒情的音樂中。門票正在 udn售票網 網熱賣中。

演出資訊：

10/30(六) 台北國際會議中心：黃大煒、沈文程、潘越雲、王若琳、達美樂兄妹

11/6(六) 台中中興大學惠蓀堂：黃大煒、沈文程、潘越雲、金智娟、官靈芝、達美樂兄妹

12/11(六) 高雄流行音樂中心海音館：黃大煒、沈文程、潘越雲、王若琳、達美樂兄妹