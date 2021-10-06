振興五倍券到手 不可不知三創生活放大絕

快帶著紙本振興五倍券，來感受新手機的魅力。 圖／三創生活 提供

你的振興五倍券到手了嗎？期待了這麼長的時間，忍很久採購慾望當然得馬上解封！特別是想買3C、潮流玩具，肯定得更會精打細算使出放大絕招才夠OP！udn小編帶逛請出三創生活零一達人帶路，拿好你的紙本五倍券消費滿額就享高額回饋，聰明消費的玩家現在就出發。

10月可以說是手機換機潮，最近各大廠牌最in手機問市，每回滑到各種開箱文、測試評比都讓人超級心動。來到三創生活1樓各大電信商、行動裝置實體展示，實際觸摸質感、試用比較效果，還是看到摸到比較實在。

新手機和周邊，就是要多看多比才能下手。 圖／三創生活 提供

2樓還有全球一線資訊品牌旗艦店，電腦、平板、記憶卡與電競周邊設備數位商品一應具全。三創生活小編零一分享，會員持紙本振興券5,000元在1、2樓當日單筆消費滿20,000元就送1,000元抵用券，真的把期待很久的消費欲望全數釋放，振興效果翻倍再翻倍，自然快樂滿點再滿點。

利用紙本振興五倍券，享受消費放大絕的喜悅。 圖／三創生活 提供

動漫迷注意，火速到6樓「動漫基地」集合。無論是美系和日系遊戲動漫熱門主題商店，還有充滿未來感的酷炫空間，無論是Switch主機還是夢幻遊戲、周邊配件，來到三創生活好逛好玩好買，絕對是全台最大動漫粉絲的殿堂。

還有7樓的玩具、桌遊娛樂主題基地，玩具公仔、娃娃除了吸引親子族群之外，還有專業玩具聚焦的流行藏品，三創生活小編零一分享玩家撇步，10月會員持紙本振興券在6、7樓當日累積消費滿5,000元送500元抵用券，電子書閱讀器商品優惠多，刷指定銀卡信用卡滿額贈送限量動漫公仔，再搭配振興加碼好康到極致，心動嗎？趕緊行動吧！

採購智能防疫組不用糾結，現在下手CP值飆高。 圖／三創生活 提供

三創生活零一可是數位圈的達人，她透露自己就有心儀很久、糾結尚未下手的夢幻小家電，像是適合小空間的空氣清淨機，現在搭配有防疫概念口罩類的組合商品推出優惠，整組一套不到5,000元，現在振興五倍券添了採購動能，私心推薦的優質組合也推薦給大家。

「巷子裡」的小編帶逛推薦，讓大家紙本振興五倍券效益放大。 圖／三創生活 提供

除了3C選品，三創生活還有很多生活用品，像是香氛、蠟燭、小燈飾，一整棟的商品提案，讓3C迷哥迷姊可以一站購足之外，呼朋引伴前來也能逛個過癮。振興五倍券到手、採購能量滿格，擁有翻倍再翻倍最OP的放大絕快上https://reurl.cc/EZXqNn