台北101觀景台重新開館 國慶高空看戰機衝場震撼演出

隨著5月15日疫情升級三級警戒而休館的台北101觀景台，經過近5個月的休館，隨著疫情趨緩加上迎來雙十國慶，即將在10月8日開館，今年也是首度成為國慶典禮轉播第二現場，國慶當天11點35分前入場的旅客，可看到AT-3雷虎小組戰機衝場迎面而來的震撼畫面，當天前101入場旅客，可獲得國慶LOGO設計口罩與國慶專屬紀念徽章。

台北101觀景台重新開館，正逢振興五倍券推出與國慶連續假期，台北101也推出五倍券與台北熊好券優惠方案，即日起至2022年4月30日，凡使用五倍券(或熊好券之饗購券)，購買門票享雙人平日500元、假日700元；Skyline天際線460單人體驗(含雲朵飲品及電子紀念照一張)不分平假日享1,000元優惠。

並延續年度優惠，每位成人可帶2位12歲以下學齡兒童隨行免費入場、贈獨家學習單、提供預約導覽，單人平日300元，假日420元，年底前加贈Mister Donut波堤一個。另外，只要於11月30日前購買觀景台門票滿300元，再贈雙層觀光巴士單次票券一張(價值150元，數量有限送完為止）。

隨著台北101觀景台重新開放，場域也隨之升級，結合數位與高科技打造互動體驗空間。進入5樓觀景台「認識台灣」展區，可見由科文双融集團旗下的双融域打造的「Ambi Space One」全沉浸式展演體驗場域，以五面沉浸投影強化五感體驗，是台灣首個、也是最大的沉浸式科技藝文場域。

位於89樓的「認識台北」的4D體驗區，利用觀景台場域特殊性，將觀覽情境虛實整合，結合4D多媒體互動科技與日夜窗景變換，播映素材也融入台北101特色，白天、夜晚各有不同景致的光影變化。

91樓戶外觀景台舖設綠油油的天空草原野餐場地與室內的iPILOT飛行體驗，打造成為最接近天空的特色空間，提供在海拔400公尺親子互動的「天際之旅」。