7-ELEVEN雙十連假優惠！CITY系列指定飲品同品項買1送1

歡慶雙十連假，7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，包含CITY系列、糖果、零食、飲料等上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠，不論外出旅遊或是宅家過節都能省一波！

7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，包括CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE荷包蛋美式咖啡／拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE X 哈根達斯聯名冰沙、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、CITY TEA現萃茶純奶茶（冰／熱）等可享同品項買1送1優惠。