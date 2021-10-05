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7-ELEVEN雙十連假優惠！CITY系列指定飲品同品項買1送1

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自10月8日起連續4天祭出雙十連假優惠，CITY系列指定飲品可享同品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月8日起連續4天祭出雙十連假優惠，CITY系列指定飲品可享同品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供

歡慶雙十連假，7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，包含CITY系列、糖果、零食、飲料等上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠，不論外出旅遊或是宅家過節都能省一波！

7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，包括CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE荷包蛋美式咖啡／拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE X 哈根達斯聯名冰沙、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、CITY TEA現萃茶純奶茶（冰／熱）等可享同品項買1送1優惠。

活動期間7-ELEVEN另針對在家與親友歡慶過節必備的糖果、零食、飲料等指定商品，祭出3件7折優惠，包括可樂果、卡迪娜、萬歲牌堅果、明治巧克力、黑松沙士等都在優惠名單中，是囤貨的好時機。

7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，上百款指定商品祭出買1送1、3件7折等優惠。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 7-Eleven

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