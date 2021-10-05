限量4萬份！全家便利商店推「真心放大福袋卡」穩賺

紙本振興五倍券將於10月8日起陸續發放到民眾手中，為搶攻五倍券商機，全家便利商店10月6日起推出多項優惠活動，首推穩賺不賠、加碼放大的「真心放大福袋卡」，消費者以2,200元即可購入全家便利商店3,000元購物金，限量4萬份；另有集結Let’s Café經典咖啡、匠土司、餅乾、零食、飲料等超過線上加線下百項商品的「全家加碼券」，商品特價最低下殺3折起，迎戰五倍券登場的全台最大購物節。

全家便利商店8月底陸續推出「聰明消費福袋卡」及「真心5倍福袋卡」，檔檔熱銷，開賣兩周皆已近乎完銷；10月6日至10月12日推出限量4萬份的「真心放大福袋卡」，每張售價2,200元，消費者購入即可獲得全家便利商店3,000元購物金，等於現賺800元購物金，除了可以現金、行動支付購買之外，還可使用數位、紙本振興五倍券購買，數量有限，每人限購一份。

另有集結全家便利商店App「隨賣跨店取」、FamiPort預購、「全家行動購」網路商城、「全+1」LINE社群電商及實體門市鮮食、商品等超過百項商品優惠的「全家加碼券」，免抽籤、免綁定，10月6日至11月2日至全家便利商店實體門市或線上渠道購買指定商品即可享折扣特價，最低3折起，推薦全家便利商店自有品牌FamilyMart Collectiont超柔抽取式衛生紙3入特價200元、私品茶仙女紅茶8杯特價212元等。

為了響應政府振興經濟，「全家行動購」網路商城、「全+1」LINE社群電商同步推出線上「振心活動」，除了可享超過300項商品優惠外，即日起至10月12日「全家行動購」網路商城推出單筆消費滿1,000元即可領2,000元振心折價券，另即日起至10月31日使用指定支付工具（LINE Pay、悠遊付、Apple Pay、街口支付，優惠不適用數位五倍券）結帳，就有機會抽中訂單免費、共將抽出10名。「全+1」LINE社群電商也同步推出抽獎活動，活動期間消費者結帳取貨並選擇店取者，即有機會抽中Let's Café中杯經典美式50杯、共將抽出10名。

紙本振興五倍券領取時間為10月8日至10月21日，收到取件通知簡訊的民眾可於領取時間內前往選定的全家便利商店門市，透過FamiPort機台的振興五倍券專區「領取」功能，插入健保卡（免輸入資料）或直接輸入取貨序號、身分證末4碼，確認領取明細後列印領取單據，再至櫃台領取即可；也可以選擇透過全家便利商店App或My FamiPort App，輸入領取序號、身分證末4碼即可生成條碼於櫃台領取。領券成功者即可享400元全家便利商店滿額購物金及屈臣氏100元滿額購物金等雙重優惠。

此外，OKmart也祭出「振興五倍劵」激買方案，於10月8日至明年4月30日振興五倍券使用期間，OKCAFE莊園級大杯美式咖啡推出超激省專案，原價單杯45元，特價10杯200元紙本券、25杯500元紙本券、51杯1,000元紙本券，平均單杯最低下殺只要19元起，如果5,000元紙本振興五倍券皆購買大杯冰美式咖啡，最高現賺6,475元。