快訊

諾貝爾物理獎揭曉 日德義3學者獲獎

沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蜷川實花 x 梵克雅寶的幻想花園！ Florae絢麗如夢

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Florae展覽現場照片。圖／梵克雅寶提供
Florae展覽現場照片。圖／梵克雅寶提供

日裔攝影師蜷川實花的作品，以如夢似幻的絢爛濃郁色調為特色，透過鏡頭呈現的花卉別有一種風格強烈的美態，令人能深切感受到她對花團錦簇的意象心馳神往。自然萬象始終是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最重要的靈感來源，此次梵克雅寶與蜷川實花（Mika Ninagawa）合作，以創意想像打造別出心裁的展覽，逾百件梵克雅寶經典藏品及當代珠寶，與蜷川實花色彩濃烈的攝影創作，在建築師田根剛（Tsuyoshi Tane）設計的展覽空間中邂逅。這個展覽名為「Florae」，自即日起至11月14日止於巴黎芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d’Évreux舉行。

展覽由三部分組成：「寫實美學」、「絢麗花束」和「抽象美學」，各自反映蜷川實花與梵克雅寶對花卉共同的創意想像。第一部分以寫實作品背後的自然美學為主題，強調花冠的天然色彩和立體層次，以及花瓣在攝影和珠寶作品中展現的獨有質感和特徵，展品包括1937年首次的隱密式鑲嵌（Mystery Set）作品Peony胸針和Myosotis腕表。第二部分以花束為主題，將梵克雅寶1930至1940年代的風格之作與花海照片同場展出。最後一部分呈現風格化的花卉意象，透過幾何線條、鮮明色彩和輕靈動態擦出創意火花。

建築師田根剛所策劃的展覽空間，利用多個空間組成環環相扣的佈局，串組出不同的作品的相互關聯，以鏡像和光影營造全方位的感官體驗。田根剛是巴黎建築事務所ATTA （Atelier Tsuyoshi Tane Architects）的創辦人，他設計的展覽場景以兩個主要概念為經緯，包括色彩變化無窮的萬花筒，以及讓訪客「迷失」在夢般空間的迷宮。牆上的玻璃鏡面在燈光下反映著蜷川的照片，引領觀賞者的步伐，特別為展覽設計的展櫃隱沒在周遭的環境中，讓珠寶恰似懸浮於這個瑰麗花園內，綻放光芒。。

展品之一FLOWER項鍊及可拆式胸針，1940年，黃K金、藍寶石、紅寶石。圖／梵克雅寶提供
展品之一FLOWER項鍊及可拆式胸針，1940年，黃K金、藍寶石、紅寶石。圖／梵克雅寶提供
建築師田根剛。圖／梵克雅寶提供
建築師田根剛。圖／梵克雅寶提供
展櫃內的Mystery Set隱密式鑲嵌工藝作品。圖／梵克雅寶提供
展櫃內的Mystery Set隱密式鑲嵌工藝作品。圖／梵克雅寶提供
展品之一亞洲風格長項鍊（短版），1924年，鉑金、藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙、鑽石。圖／梵克雅寶提供
展品之一亞洲風格長項鍊（短版），1924年，鉑金、藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙、鑽石。圖／梵克雅寶提供
展品之一NARCISSUS胸針，1968年，黃K金、鉑金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
展品之一NARCISSUS胸針，1968年，黃K金、鉑金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
展櫃內的Rose de Noël胸針。圖／梵克雅寶提供
展櫃內的Rose de Noël胸針。圖／梵克雅寶提供
展品之一SILHOUETTE FLOWER胸針，1937年，黃K金、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
展品之一SILHOUETTE FLOWER胸針，1937年，黃K金、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Florae展覽現場照片。圖／梵克雅寶提供
Florae展覽現場照片。圖／梵克雅寶提供
展品之一CHRYSANTHEMUM胸針，1937年，鉑金與黃K金、Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
展品之一CHRYSANTHEMUM胸針，1937年，鉑金與黃K金、Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
日裔攝影師蜷川實花。圖／梵克雅寶提供
日裔攝影師蜷川實花。圖／梵克雅寶提供
蜷川實花攝影作品Rose de Noël胸針。圖／梵克雅寶提供
蜷川實花攝影作品Rose de Noël胸針。圖／梵克雅寶提供

珠寶

延伸閱讀

日本最大珠寶訂製品牌K.UNO歡慶進駐台南 婚戒多重優惠

韓團NCT 127帥氣回歸 施華洛世奇華麗助攻

相關新聞

超現大師畫作睽違十年再抵台 共同遊歷達利傳奇一生

西班牙超現實主義大師薩爾瓦多・達利，睽違近10年畫作再次抵台，「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」，即將於2022年1月1日...

牛排第2份0元、加30元多送1餐！「樂雅樂」限時享優惠

為慶祝30週年，連鎖日式餐廳「樂雅樂」自即日起至11月3日期間，推出一系列30週年慶祝活動，凡外帶指定餐點，加價30元就...

露美腿又秀纖腰 Jennie和莉莉蘿絲辣穿香奈兒新衣

香奈兒2022春夏高級時裝系列大秀剛發表，攝影雙人組Inez & Vinoodh在此系列正式曝光前掌鏡拍攝了一組肖像照，...

《魷魚遊戲》夯！POYA buy寶雅線上買推「韓國椪糖DIY工具組」

超人氣韓劇《魷魚遊戲》成為近期最夯話題，劇中橋段、道具都引發熱烈討論，搶搭這股新熱潮，POYA buy寶雅線上買引進劇中...

台北101觀景台重新開館 國慶高空看戰機衝場震撼演出

隨著5月15日疫情升級三級警戒而休館的台北101觀景台，經過近5個月的休館，隨著疫情趨緩加上迎來雙十國慶，即將在10月8...

7-ELEVEN雙十連假優惠！CITY系列指定飲品同品項買1送1

歡慶雙十連假，7-ELEVEN自10月8日起連續4天推出「1010雙十優惠」，包含CITY系列、糖果、零食、飲料等上百款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。