蜷川實花 x 梵克雅寶的幻想花園！ Florae絢麗如夢
日裔攝影師蜷川實花的作品，以如夢似幻的絢爛濃郁色調為特色，透過鏡頭呈現的花卉別有一種風格強烈的美態，令人能深切感受到她對花團錦簇的意象心馳神往。自然萬象始終是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最重要的靈感來源，此次梵克雅寶與蜷川實花（Mika Ninagawa）合作，以創意想像打造別出心裁的展覽，逾百件梵克雅寶經典藏品及當代珠寶，與蜷川實花色彩濃烈的攝影創作，在建築師田根剛（Tsuyoshi Tane）設計的展覽空間中邂逅。這個展覽名為「Florae」，自即日起至11月14日止於巴黎芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d’Évreux舉行。
展覽由三部分組成：「寫實美學」、「絢麗花束」和「抽象美學」，各自反映蜷川實花與梵克雅寶對花卉共同的創意想像。第一部分以寫實作品背後的自然美學為主題，強調花冠的天然色彩和立體層次，以及花瓣在攝影和珠寶作品中展現的獨有質感和特徵，展品包括1937年首次的隱密式鑲嵌（Mystery Set）作品Peony胸針和Myosotis腕表。第二部分以花束為主題，將梵克雅寶1930至1940年代的風格之作與花海照片同場展出。最後一部分呈現風格化的花卉意象，透過幾何線條、鮮明色彩和輕靈動態擦出創意火花。
建築師田根剛所策劃的展覽空間，利用多個空間組成環環相扣的佈局，串組出不同的作品的相互關聯，以鏡像和光影營造全方位的感官體驗。田根剛是巴黎建築事務所ATTA （Atelier Tsuyoshi Tane Architects）的創辦人，他設計的展覽場景以兩個主要概念為經緯，包括色彩變化無窮的萬花筒，以及讓訪客「迷失」在夢般空間的迷宮。牆上的玻璃鏡面在燈光下反映著蜷川的照片，引領觀賞者的步伐，特別為展覽設計的展櫃隱沒在周遭的環境中，讓珠寶恰似懸浮於這個瑰麗花園內，綻放光芒。。
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