質感紓壓首選！專為忙碌的你設計美觀實用「筋舒適」按摩小物

工作了一整天，疲勞累積下來，用一場放鬆身心的按摩滿足最暖心的需求。產自鶯歌彩騏製陶所的「筋舒適」，用手做陶瓷的溫度記錄手感日常，給你更上一層樓的暖心按摩體驗。

遠紅外線礦物材料 按摩促進血液循環

來自大自然的原料，添加遠紅外線礦物材料，運用遠紅外線與人體的分子可以產生共振，與體內的血液共振，在按摩同時還能幫助促進血液循環、新陳代謝。

圖／有.設計uDesign提供

消除疲勞靠這招 暖身暖心的好陪伴

陶瓷常常用來製作食用器具，耐熱是最基本的要求！使用前，可以浸泡約80℃的熱水，30秒迅速加溫，讓你在冬天按摩加倍溫暖。筋舒適的按摩凸點是依據多年經驗按摩師傅的指腹曲線打造而成。柔順的接觸面，再加上精準有力的凸點設計，輕鬆疏通你的頭皮經絡。

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最舒適的觸感 美觀與實用的饗宴

筋舒適弧形握柄是依據人體工學設計，造型設計符合多種握法，不會造成手部負擔。握柄的每一個曲線角度，都是經過師傅的精心塑造，不論你是厚實大手還是纖細小手，都能使用得非常順手！採用高級釉藥表面處理，滑順表面不易附著髒污，若按摩搭配精油、乳液使用時，結束後清洗也非常容易。

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