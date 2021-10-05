實踐最理想的恰恰美味 第一支台灣製的美型無塗層不沾鍋
在疫情影響下，不僅改變了全球的生活型態，也掀起了一股居家烹飪風潮。從Google全球關鍵字搜尋統計來看，「食譜」搜尋次數也比疫情前高出22％，在家烹飪的需求明顯暴增，但是市面上的鍋具百百種，又該怎麼挑選呢? 深耕台灣五金產業30年的台灣品牌WOKY沃廚，在今年春季，再次與德國紅點設計得獎團隊攜手合作開發出專為台灣人設計的無塗層不沾鍋「恰恰鍋」，不僅在募資平台上獲得高達1500萬的募資金額，更榮獲「2021金點設計獎」，恰恰鍋融合傳統台灣家庭煎、炒、炸的烹調習慣，打造出最適合新生代小家庭使用的26cm深煎鍋型與32cm炒鍋鍋型，一體成形的鍋身設計，不只美型俐落又好清潔，成為「進的了廚房，也出的了廳堂。」的烹飪時尚單品。
「總是替別人在做鍋子，有沒有可能，也能做出一支專屬台灣人的鍋子?」
擁有超過30年五金工藝底蘊的沃廚，從傳統的鍋具五金代工起家，製作過超過百萬支鍋子，經歷兩代的傳承，與德國紅點設計師攜手開發出這款年度鍋具。研究台灣多樣化的烹煮習慣後，秉持著「生活只要一鍋」做為最高原則，嚴選賽車等級的鑄造鋁合金A356作為鍋子基底，原生金屬比例高達92%，大幅增加鍋子的生產成本，沃廚也堅持絕不使用回收金屬，只為了讓每一口吃下肚的飲食更安心。同時，鍋身內外均以低溫高壓的陽極處理生成100㎛的極硬氧化層，耐磨性強且完全無毒，再進行獨家表面毛孔細化的製程，成就了第一支無塗層可用鐵鏟的台灣製美型不沾鍋。
越簡單的事，越要細熬慢做。
「其實做出好鍋子不難，難的是要做出能帶給人們滿足感的鍋子。」就是這樣的起心動念，開啟了沃廚鍋具原創設計的奇幻旅程。在2017年開始與紅點設計師合作後，從以往掌握技術、模具、原料、成型….等等的基底中延伸，將專屬台灣的設計美學融入商品，從2018年開始，一直到今年累計將有近五十套的模具誕生，更擁有超過三十個專利認證。沃廚團隊將推廣居家設計美學當成品牌的使命，要讓真正懂台灣的人為台灣人開發出專屬台灣的設計，鍋具不只要好用、安全，更要美出時尚新高度，成為每個家、每張餐桌上都必備質感單品。
一把好的鍋具，將帶給煮菜的人、吃飯的人由衷的快樂。
「能每天和家人一起好好吃頓飯，絕對是生活中最重要的小事。」烹飪能為生活帶來極致幸福感，也能在瞬間打開人的五感，所以無論是從眼見、耳聽、鼻聞、嘴嚐、味覺，當每個環節都面面俱到時，就能做出恰如其分的好滋味。WOKY恰恰鍋為了台灣人喜歡各式的烹飪方式而生，透過每日為自己、為家人的味蕾挑選適合的食材，再藉著手上富有設計感的恰恰鍋，享受每一個鍋起鍋落的豐味時刻，不論是煮菜的人、吃飯的人，都能由衷的感受到快樂，邀請大家加入沃廚的行列，即日起至10/18有設計限時優惠價$4280，共同享受烹飪為生活帶來美好體驗，做出專屬你的恰恰好味！詳情請至商品活動頁查詢。
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