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PXGo!全聯線上購「加加購物節」限時4天滿千送千點
年末就是囤貨好時機！往年大受好評的全聯「家家購物節」今年首度純線上舉辦，於「PXGo!全聯線上購」推出「加加購物節」專屬優惠活動，即日起至10月7日暖身慶搶先開跑，單筆滿600元享5%回饋，10月8日至10月11日限時4天祭出滿千送千點、指定爆殺品滿千再送百元折價券之雙重回饋外，小時達單筆消費滿千還可現折百元，10月8日、9日2場直播活動更將再加碼祭出驚喜優惠好禮，讓民眾免出門就能輕鬆盡情購物。
PXGo!全聯線上購「加加購物節」今年活動延長至4天，活動期間推出多重回饋，包括全站消費單日滿1,000元送1,000福利點，最高享10%回饋；指定爆殺品單筆消費滿1,000元贈送50元折價券2張；還有OFF COFFEE全品項和阪急麵包消費滿1,010元贈1,010福利點，換算下來美式最低一杯13元，拿鐵/阪急麵包最低只要21.6元，無領取期限，寄杯、寄下午茶就趁現在。另外，小時達加碼再推出館內全品項單筆消費滿1,000元可現折100元，消費者於活動期間內在小時達消費滿1,100元，另可享10%福利點回饋，等於整單只要8.2折。
不僅如此，還可搭配「美麗生活節」入手多款美妝神級保養品，青春露、小棕瓶、小黑瓶都挑戰市場最低價，更有知名品牌的家電、柳宗里鍋具、按摩椅等，搭配加加購物節多重優惠入手超划算。另有近200項民生用品最低下殺5折起，多樣精選商品涵蓋食品、用品、美妝保養品、小家電等，消費滿千再享10%福利點回饋。
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