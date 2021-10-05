迎雙十連假！全家便利商店推指定Let's Café、霜淇淋第2件10元
過完中秋連假之後又有雙十連假，全家便利商店為連假前暖身，10月6日「好咖日」搶先推出Let's Café單品咖啡系列買6送6優惠，再加碼「極鬆餅系列」買6送3；10月8日至10月11日推出私品茶系列8杯起的優惠組合，以及消費者最愛的Fami霜淇淋、Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元，同步嚴選門市內冰品、飲料、泡麵、點心零食、日用品等超過200件商品第3件0元，要補貨就趁現在。
全家便利商店App「隨買跨店取」10月6日「好咖日」推出Let's Café單品拿鐵、單品美式咖啡、罐裝咖啡買6送6，每位會員限購2組，還有限量5,000組的「極鬆餅系列」買6送3，兌換期限至12月25日。10月8日至10月11日推出私品茶系列優惠，35元飲品8杯特價188元、50元飲品9杯特價288元、65元飲品10杯特價388元，兌換期限至12月25日；還有人氣商品Fami霜淇淋、Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元優惠，活動期間每位會員限購2組，兌換期限至11月30日。
全家便利商店門市10月8日至10月11日祭出超過200項商品可享第3件0元優惠，冰品有人氣品牌哈根達斯5款商品，飲料有汽水、茶飲、豆漿、咖啡等近70個品項，零食則有樂事、浪味仙、曼陀珠、雀巢等品牌近40個品項，另外也包含泡麵、保健食品、日用品等，可以一次購足，過個懶人連假。
即將邁入秋季，全家便利商店私品茶新推出「濃靜岡抹茶拿鐵」，嚴選100%靜岡產茶葉，以低溫、慢速的方式研磨，維持茶葉光澤及甘甜香氣，此次甜度特別調整較過去減少10%，更能突顯茶香，售價55元，10月6日至10月19日會員嘗鮮價49元。Let's Café巧克力系列也全面升級，推出「醇黑厚可可飲」售價50元、「醇黑厚摩卡」售價65元，選用西非頂級可可豆製成的濃醇可可粉，添加天然羅漢果代糖，且可可粉通過Clean Label雙潔淨認證，天然少添加，10月6日至10月10日限時5天「醇黑厚可可飲」會員嘗鮮價39元。
喜愛至日本旅遊的人一定很想念日本味，全家便利商店10月6日起推出多款日式美味，其中「馬鈴薯可樂餅」選用100%北海道產馬鈴薯，特別保留馬鈴薯外皮製成內餡，微波後外衣酥脆、口感綿密，售價89元；大阪必吃名店「千房」推出的「海鮮大阪燒」為日本原裝進口來台，以日本小麥配上多種海鮮再加上獨家配方，在家僅需以微波爐或平底鍋加熱增加酥脆感即可享用，售價149元；媽媽煮藝系列推出「照燒雞腿肉串」，以甜中帶鹹的照燒醬，搭配肉質鮮嫩的雞腿肉，售價42元；「日式歐姆蛋」口感類似玉子燒，加入玉米、火腿餡料，售價42元，10月6日至10月19日嘗鮮價39元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言