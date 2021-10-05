迎雙十連假！全家便利商店推指定Let's Café、霜淇淋第2件10元

過完中秋連假之後又有雙十連假，全家便利商店為連假前暖身，10月6日「好咖日」搶先推出Let's Café單品咖啡系列買6送6優惠，再加碼「極鬆餅系列」買6送3；10月8日至10月11日推出私品茶系列8杯起的優惠組合，以及消費者最愛的Fami霜淇淋、Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元，同步嚴選門市內冰品、飲料、泡麵、點心零食、日用品等超過200件商品第3件0元，要補貨就趁現在。

全家便利商店App「隨買跨店取」10月6日「好咖日」推出Let's Café單品拿鐵、單品美式咖啡、罐裝咖啡買6送6，每位會員限購2組，還有限量5,000組的「極鬆餅系列」買6送3，兌換期限至12月25日。10月8日至10月11日推出私品茶系列優惠，35元飲品8杯特價188元、50元飲品9杯特價288元、65元飲品10杯特價388元，兌換期限至12月25日；還有人氣商品Fami霜淇淋、Let's Café特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵第2件10元優惠，活動期間每位會員限購2組，兌換期限至11月30日。

全家便利商店門市10月8日至10月11日祭出超過200項商品可享第3件0元優惠，冰品有人氣品牌哈根達斯5款商品，飲料有汽水、茶飲、豆漿、咖啡等近70個品項，零食則有樂事、浪味仙、曼陀珠、雀巢等品牌近40個品項，另外也包含泡麵、保健食品、日用品等，可以一次購足，過個懶人連假。

即將邁入秋季，全家便利商店私品茶新推出「濃靜岡抹茶拿鐵」，嚴選100%靜岡產茶葉，以低溫、慢速的方式研磨，維持茶葉光澤及甘甜香氣，此次甜度特別調整較過去減少10%，更能突顯茶香，售價55元，10月6日至10月19日會員嘗鮮價49元。Let's Café巧克力系列也全面升級，推出「醇黑厚可可飲」售價50元、「醇黑厚摩卡」售價65元，選用西非頂級可可豆製成的濃醇可可粉，添加天然羅漢果代糖，且可可粉通過Clean Label雙潔淨認證，天然少添加，10月6日至10月10日限時5天「醇黑厚可可飲」會員嘗鮮價39元。