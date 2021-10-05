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現省79元！必勝客「買紙包筆管麵送比薩」 平日限定
自即日起，連鎖比薩「必勝客」針對平日時段，推出平日限定「買1送1」的優惠方案，凡購買紙包筆管麵，就贈送夏威夷個人比薩，共有６種口味可供選擇，不需搭配振興券、也無購買次數限制，現省79元。
使用紙包封烤技術烹調的「紙包筆管麵」，原本是必勝客的隱藏菜單，後來成為店內的明星商品之一。本次針對活動期間的週一至週五時段，推出優惠方案，共有波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排，以及波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮等6種指定口味可供選擇，每份169元，任選一款即可免費搭贈「夏威夷個人比薩」，現省79元，一次就能享受比薩家義大利麵的雙重主餐滋味。
此次優惠活動自即日起至11月29日為止，僅限平日，國定假日不可使用，不論必勝客官網、PK雙饗卡APP訂購或是門市皆可適用。
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