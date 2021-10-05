5倍奉還！7-11推紙本振興五倍券「放大五倍優惠組」

7-ELEVEN針對紙本振興五倍券推出5倍奉還回饋，跨通路聯手22家品牌祭出振興五倍券再放大5倍超強優惠，包含星巴克、康是美、統一時代百貨、臺北時代寓所等皆加入活動，免登記、免抽獎、不限額，最高可將價值超過2.5萬元的優惠帶回家。

響應政府振興消費，紙本振興五倍券將於10月8日上午9點起開放領取，消費者持OPEN POINT App與身分證即可至原預約紙本振興五倍券的7-ELEVEN門市櫃台快速領取，不必再透過ibon機台操作。

7-ELEVEN門市自10月8日上午9點起至11月2日針對紙本振興五倍券祭出三大振興加碼回饋方案，包括「振興五倍券5,000元放大五倍25,520元優惠組」、「200/500面額2倍用」、「限定商品優惠組」等，挑戰通路最強優惠。

10月8日上午9點起至11月2日持紙本振興五倍券至7-ELEVEN實體門市購買「5,000元振興隨取卡」、「3,000元振興隨取卡」優惠組，除了立即擁有一張相同面額的振興隨取卡，還可立即領取1,800元或800元振興優惠券，振興優惠券可在7-ELEVEN門市、康是美實體門市、統一時代百貨台北店、統一夢時代購物中心、BEING Spa、BEING Sport、 BEING Fit、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、21世紀風味館、聖娜多堡、聖德科斯、統一精工-速邁樂加油站等12個通路使用，搭配12大通路指定優惠方案，買越多省更多。

看準民眾就近買日常購物需求，10月8日起至11月2日持紙本振興五倍券可至7-ELEVEN實體門市購買「5,000元振興隨取卡」優惠組，可獲得一張5,000元面額的振興隨取卡，更加碼送出1,800元振興優惠券，振興優惠券可於7-ELEVEN門市當購物金直接消費使用，也可到星巴克、Mister Donut、Cold Stone、BEING Spa實體門市全額折抵，或是康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代購物中心等12個通路滿額折抵消費；另還有跨通路提供臺北時代寓所、台北W飯店、Klook、foodpanda等價值18,720元的品牌折價券大禮包，免登記免抽獎，最高可獲得價值25,520元的優惠。另推出3,000、2,000、1,000元方案的振興隨取卡優惠組供民眾選擇。

統一集團旗下關係企業也紛紛祭出五倍券振興優惠方案，包括康是美、統一時代台北店、高雄夢時代購物中心等，除了振興五倍券消費優惠之外，同步提供跨通路優惠券，總價值介於2.5萬元～3.7萬元不等。

7-ELEVEN門市針對持紙本振興五倍券規畫「200/500面額2倍用」方案，購買CITY飲品系列、飲料、零食糖果、冰品、美容保健等多達超過70款指定商品，使用一張200元振興五倍券，就可買滿400元指定商品，使用500元振興五倍券可買滿1,000元指定商品，相當於祭出買一送一的超值折扣，還可搭配櫃檯領券的7-ELEVEN購物金抵用券一起使用。