梵克雅寶2021年度限量版吊墜 絕美粉紅色薔薇輝石

如何為自己銘誌一段別具意義的時光？每年，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）都會在年底冬日佳節即將到來之際，推出限量版Vintage Alhambra吊墜。2021年，這珍貴的幸運圖騰，將以玫瑰金勾勒經典輪廓，並首次以薔薇輝石清麗淡雅的粉紅色澤裝飾，以最溫柔的亮澤象徵美好婉約的重要歲月。

四瓣幸運草為主角的Alhambra系列，自1968年問世以來，就以充滿正面好運的意義與高搭配性，成為梵克雅寶最受歡迎的傳世經典，多年來更延伸出各種不同豐富的材質與款式變化，為不同世代的配戴者妝點各種場合的穿搭。