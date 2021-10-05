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梵克雅寶2021年度限量版吊墜 絕美粉紅色薔薇輝石
如何為自己銘誌一段別具意義的時光？每年，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）都會在年底冬日佳節即將到來之際，推出限量版Vintage Alhambra吊墜。2021年，這珍貴的幸運圖騰，將以玫瑰金勾勒經典輪廓，並首次以薔薇輝石清麗淡雅的粉紅色澤裝飾，以最溫柔的亮澤象徵美好婉約的重要歲月。
四瓣幸運草為主角的Alhambra系列，自1968年問世以來，就以充滿正面好運的意義與高搭配性，成為梵克雅寶最受歡迎的傳世經典，多年來更延伸出各種不同豐富的材質與款式變化，為不同世代的配戴者妝點各種場合的穿搭。
今年限量版的Vintage Alhambra吊墜，選用粉紅色調的薔薇輝石，經仔細拋光，淡棕色的內含物和微妙的白色晶體遍灑寶石表面，賦予每一 顆薔薇輝石獨一無二的光彩，搭配周圍玫瑰金圓珠簇擁的幸運草圖騰，中央點綴上一顆明亮式切割鑽石。吊墜背面可還能鐫刻對個人別具意義的文字，可能是名字、日期、或一段密語，讓Alhambra圖騰因此成為個人故事或珍貴時刻的象徵。
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