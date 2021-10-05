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Tiffany高級珠寶展下周登台 傳奇大師作迷倒奧黛麗赫本

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
女星特蕾西埃利斯羅斯配戴Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列鑽石耳環與戒指。圖／Tiffany & Co.提供
女星特蕾西埃利斯羅斯配戴Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列鑽石耳環與戒指。圖／Tiffany & Co.提供

傳奇藝術珠寶大師Jean Schlumberger為 20 世紀最具天賦才華的藝術家之一：他擷取大自然的特質，透過他無盡的想像力與好奇心，形塑出充滿奇幻、有機、又無限奧妙的瑰麗珠寶。Jean Schlumberger超凡絕倫的高級珠寶作品，曾贏得藝術界與時尚界無數獎項殊榮，更伴隨多位國際巨星參加頒獎典禮與全球盛世，其中包括傳奇女星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）等，時至今日，Jean Schlumberger充滿藝術之美與天馬行空想像力的作品仍深深吸引世人目光。

Tiffany即將於下週10月14日起（星期四）至10月22日止（星期五）於師大美術館盛大舉辦2021年Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列，呈獻非凡璀璨的寶石工藝。共有逾百件高級珠寶珍品以及傳奇藝術大師Jean Schlumberger經典之作來台展出，焦點之一為一款靈感來自海洋表面下的Sea Anemone海葵造型胸針透過深邃的藍寶石、醒目的綠色沙弗萊石及鑽石配襯出充滿生命力的華美色調，具雕塑感的立體線條亮人一見難忘。另一款Cascade胸針則以珍貴的金屬與鑽石打造自然蜿蜒的枝葉，垂綴著不同色調的優雅珍珠，當時大膽前衛的設計至今依舊優雅而深具餘韻。

1968年伊麗莎白泰勒配戴Jean Schlumberger所設計的Fleur de Mer藍寶鑽石胸針。圖／Tiffany & Co.提供
1968年伊麗莎白泰勒配戴Jean Schlumberger所設計的Fleur de Mer藍寶鑽石胸針。圖／Tiffany & Co.提供
奧黛麗赫本配戴Jean Schlumberger所設計的Ribbon Rosette黃鑽鑽石項鍊。圖／Tiffany & Co.提供
奧黛麗赫本配戴Jean Schlumberger所設計的Ribbon Rosette黃鑽鑽石項鍊。圖／Tiffany & Co.提供
中國女星童瑤配戴Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列蝴蝶造型海水藍寶石與鑽石項鍊。圖／Tiffany & Co.提供
中國女星童瑤配戴Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列蝴蝶造型海水藍寶石與鑽石項鍊。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger先生。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger先生。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Jean Schlumberger高級珠寶系列即將於台北發布。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Jean Schlumberger高級珠寶系列即將於台北發布。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列Cascade胸針，鉑金及18K金鑲嵌一對南洋養殖珍珠及圓形明亮式鑽石。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列Cascade胸針，鉑金及18K金鑲嵌一對南洋養殖珍珠及圓形明亮式鑽石。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列Thistle Bud耳環，鉑金鑲嵌圓形明亮式鑽石。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列Thistle Bud耳環，鉑金鑲嵌圓形明亮式鑽石。圖／Tiffany & Co.提供
新版花邊教主女星喬丹亞歷山大配戴Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列花朵造型項鍊與耳環，及Ailsa鑽石戒指。圖／Tiffany & Co.提供
新版花邊教主女星喬丹亞歷山大配戴Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列花朵造型項鍊與耳環，及Ailsa鑽石戒指。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列Sea Anemone胸針，18K黃金及鉑金鑲嵌總重逾26克拉的橢圓形及圓形藍寶石及總重逾17克拉的沙弗萊石及圓形明亮式鑽石。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶系列Sea Anemone胸針，18K黃金及鉑金鑲嵌總重逾26克拉的橢圓形及圓形藍寶石及總重逾17克拉的沙弗萊石及圓形明亮式鑽石。圖／Tiffany & Co.提供
伊麗莎白泰勒配戴Jean Schlumberger所設計的海豚胸針。圖／Tiffany & Co.提供
伊麗莎白泰勒配戴Jean Schlumberger所設計的海豚胸針。圖／Tiffany & Co.提供

珠寶 鑽石

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