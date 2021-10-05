香迷必收！嬌蘭超限量絕美香水、梵克雅寶新香水高質感

喜歡香水嗎？那麼資深香迷們絕對要關注近期的新香水，喜歡珍藏香水的人，首推在官網販售限定2瓶的帝王香水第五代金箔蜂姿琉金典藏版，頂級工藝呈現，絕對值得珍藏；白色控則必收Van Cleef &Arpels梵克雅寶，推出的全新「無瑕．沉香」，純白瓶身與尊貴的沉香味道，展現出穩重氣息。

嬌蘭每年只在周年慶VIP預購會推出典藏版香水，今年推出的帝王香水第五代金箔蜂姿琉金典藏版，以巴黎芳登廣場圓柱為設計靈感的琉璃瓶身，還有69隻蜜蜂浮雕，並由工匠手工描繪24K金漆，非常值得入手珍藏，只在官網販售2瓶。

周年慶期間，嬌蘭也從法國引進限定販售的「彩色蜂印瓶」，充填銷售最佳的花草水語初夏沁梨、陽光甜橘淡香水，瓶身上有著蜜蜂浮雕，周年慶檔期買一瓶，加送30ml隨身蜂印瓶。

梵克雅寶在2009年，以「LES JARDINS」頂級珠寶系列做為靈感，推出珠寶花園頂級香氛系列，其中的無暇系列，推出全新無瑕．沉香，以東方的沉香為主調，並有著獨特的香水編號N°15844MO。