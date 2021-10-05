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香迷必收！嬌蘭超限量絕美香水、梵克雅寶新香水高質感

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭帝王香水第五代金箔蜂姿琉金典藏版／250ml／19,700元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭帝王香水第五代金箔蜂姿琉金典藏版／250ml／19,700元。圖／嬌蘭提供

喜歡香水嗎？那麼資深香迷們絕對要關注近期的新香水，喜歡珍藏香水的人，首推在官網販售限定2瓶的帝王香水第五代金箔蜂姿琉金典藏版，頂級工藝呈現，絕對值得珍藏；白色控則必收Van Cleef &Arpels梵克雅寶，推出的全新「無瑕．沉香」，純白瓶身與尊貴的沉香味道，展現出穩重氣息。

嬌蘭每年只在周年慶VIP預購會推出典藏版香水，今年推出的帝王香水第五代金箔蜂姿琉金典藏版，以巴黎芳登廣場圓柱為設計靈感的琉璃瓶身，還有69隻蜜蜂浮雕，並由工匠手工描繪24K金漆，非常值得入手珍藏，只在官網販售2瓶。

周年慶期間，嬌蘭也從法國引進限定販售的「彩色蜂印瓶」，充填銷售最佳的花草水語初夏沁梨、陽光甜橘淡香水，瓶身上有著蜜蜂浮雕，周年慶檔期買一瓶，加送30ml隨身蜂印瓶。

梵克雅寶在2009年，以「LES JARDINS」頂級珠寶系列做為靈感，推出珠寶花園頂級香氛系列，其中的無暇系列，推出全新無瑕．沉香，以東方的沉香為主調，並有著獨特的香水編號N°15844MO。

香味以柔軟的椰棗香開啟，淡淡木質調有著甜味，核心以沉香木為主軸，有著神秘的氣息，但讓人迷濛的是土耳其玫瑰，尾調則是白麝香與香草，與沉香有著對比，卻又有著完美平衡。整體是無瑕的白色瓶身，一看就是具有高質感。

梵克雅寶無瑕．沉香／75ml／6,200元。圖／鋒恩香水提供
梵克雅寶無瑕．沉香／75ml／6,200元。圖／鋒恩香水提供
嬌蘭花草水語初夏沁梨淡香水晶透帝王蜂印瓶；花草水語陽光甜橘淡香水燦紅帝王蜂印瓶 ／各125ml／7,000元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭花草水語初夏沁梨淡香水晶透帝王蜂印瓶；花草水語陽光甜橘淡香水燦紅帝王蜂印瓶 ／各125ml／7,000元。圖／嬌蘭提供

周年慶 蜜蜂 珠寶

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