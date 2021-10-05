快訊

預約不到跑新北？北市AZ二劑7萬名額秒殺3原因曝光

臉書大當機6小時原因曝光 「這設定」更動出錯35億用戶遭殃

搶五倍券商機　環球購物中心周年慶7日開跑

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

隨著疫情趨緩，尤其近期防疫措施再放寬，搭配迎接振興五倍券及周年慶的商機，環球購物中心將於10月7日至20日推出首波周年慶檔期「振興放大月」，以高回饋、高CP值、享歡樂三大特色，營造十月同慶氛圍，預計將帶動整體周年慶檔期業績成長上看一成。

根據調查，上班族使用五倍券最想用於日常花費，此外還有購買家電，環球推出振興券面額雙享購，主攻高單價3C家電5折起，同時還集結60家餐飲美食推買一送一，讓消費者放大振興券面額，日常消費享高CP值、高單價商品輕鬆入手，趁機添購家中大型居家商品或是好好犒賞自己。

環球表示，今年周年慶檔期祭出有史以來最高回饋率50%，同時推出高單價3C家電5折起、集結60家餐飲美食優惠買一送一，讓消費者振興券面額雙享購，日常消費享超值、高單價商品輕鬆入手。

此外，環球也說，今年周年慶期間，更獨家攜手合作櫻桃小丸子推「櫻桃小丸子的環遊世界趣」主題快閃店、30多款新品首發以及獨家來店禮、人偶見面會，預計可帶進不少客流。

環球表示，消費者只要在全台五店消費滿3000元，最高可獲價值1670元之回饋，包括10月7日至20日全館累計消費滿3000元送300元限量電子商品禮券、刷GMpay滿2000再送100元電子商品禮券。

同時，環球也說，今年更加碼會員消費1000元贈1000元品牌抵用券，加上「環球鈔神券 30倍放送」使用振興券，點數回饋30倍，消費滿1000元通常為累積10點，可額外再加贈300點，消費3000元共計可獲之點數價值約270元，回饋最高超過50%。

環球也表示，近期更引入新光三越「beauty STAGE美麗台」進駐新北中和店，共有約18個美妝品牌，這也是beauty STAGE美麗台首次跨出新光三越體系。

周年慶 禮券 櫻桃小丸子

延伸閱讀

百貨周年慶搭上五倍券發放 要買哪家優惠重點一次看

逛百貨不只血拼購物 還能買房賞屋！台灣房屋進軍環球A19 「台灣房屋 青埔AI館」首發

環球購物中心桃園A19試營運 逾70品牌陣容亮相

鹿角巷「買一送一」連3天開喝！全台首賣「肉鬆丸」只在環球桃園A19

相關新聞

雞塊怎變可樂？麥當勞app出包 補贈「雞塊買1送1券」

麥當勞於官方app推出10月4日限定的抽獎任務方案，但遭網友反應，原本是「雞塊買1送1」的獎項，卻變成「可樂買1送1」，...

新竹光臨藝術節唯一室內沉浸式作品明登場 林智堅開箱

新竹光臨藝術節除了月底重頭戲「光雕展演」將點亮市中心9座建築，唯一室內沉浸式作品「風起夢境」也將於明天起在新竹公園風li...

春河劇團大膽嘗試改編《魔法阿媽》舞台劇「數位水燈」超吸晴

在疫情趨緩之際，由春河劇團與聯合數位文創主辦《魔法阿媽》也將於年底展開全台巡迴演出，邀請到郎祖筠、范少勳、侯彥西、官建蓁及郭德君擔任主演，同時特別邀請歌仔戲天王小生李如麟跨刀演出台北場豆媽一角，巡迴場則由導演范瑞君導演親自演出，期待透過戲劇，將台灣敬天愛人的傳統文化、寬廣敦厚的生命觀及濃厚的人情味傳達給觀眾。自取消梅花座政策後，已開放販售全數座位，購票請洽Tixfun。

阿瘦皮鞋推振興「優惠5好康」 會員另獨享旅遊折抵券

備受期待的振興五倍券即將在10月8日開始領用，許多通路平台和眾家品牌都紛紛祭出相關優惠，希望能吸引消費者帶起更多買氣。A...

金實在！Bell & Ross BR 05腕表 155公克玫瑰金全上身

少量、閃耀、奢華，一向是貴金屬帶來的印象聯想。柏萊士（Bell & Ross）今年卯足全力在BR 05系列，除了先前推出...

阿里山賞雲瀑楓紅 品茗喝咖啡

每年十一月至隔年四月是阿里山雲瀑季，在日出及日落，或秋冬冷鋒南下、寒流來襲時，雲海出現機率高。由聯合報系有行旅企畫的「北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。