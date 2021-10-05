搶五倍券商機　環球購物中心周年慶7日開跑

隨著疫情趨緩，尤其近期防疫措施再放寬，搭配迎接振興五倍券及周年慶的商機，環球購物中心將於10月7日至20日推出首波周年慶檔期「振興放大月」，以高回饋、高CP值、享歡樂三大特色，營造十月同慶氛圍，預計將帶動整體周年慶檔期業績成長上看一成。

根據調查，上班族使用五倍券最想用於日常花費，此外還有購買家電，環球推出振興券面額雙享購，主攻高單價3C家電5折起，同時還集結60家餐飲美食推買一送一，讓消費者放大振興券面額，日常消費享高CP值、高單價商品輕鬆入手，趁機添購家中大型居家商品或是好好犒賞自己。

環球表示，今年周年慶檔期祭出有史以來最高回饋率50%，同時推出高單價3C家電5折起、集結60家餐飲美食優惠買一送一，讓消費者振興券面額雙享購，日常消費享超值、高單價商品輕鬆入手。

此外，環球也說，今年周年慶期間，更獨家攜手合作櫻桃小丸子推「櫻桃小丸子的環遊世界趣」主題快閃店、30多款新品首發以及獨家來店禮、人偶見面會，預計可帶進不少客流。

環球表示，消費者只要在全台五店消費滿3000元，最高可獲價值1670元之回饋，包括10月7日至20日全館累計消費滿3000元送300元限量電子商品禮券、刷GMpay滿2000再送100元電子商品禮券。

同時，環球也說，今年更加碼會員消費1000元贈1000元品牌抵用券，加上「環球鈔神券 30倍放送」使用振興券，點數回饋30倍，消費滿1000元通常為累積10點，可額外再加贈300點，消費3000元共計可獲之點數價值約270元，回饋最高超過50%。

環球也表示，近期更引入新光三越「beauty STAGE美麗台」進駐新北中和店，共有約18個美妝品牌，這也是beauty STAGE美麗台首次跨出新光三越體系。