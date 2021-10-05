新竹光臨藝術節唯一室內沉浸式作品明登場 林智堅開箱

新竹光臨藝術節除了月底重頭戲「光雕展演」將點亮市中心9座建築，唯一室內沉浸式作品「風起夢境」也將於明天起在新竹公園風livehouse展出至16日。

市長林智堅今開箱體驗，「風起夢境」展區可與大鯨魚、新竹市立動物園明星動物「同框」拍網美照，還有互動裝置可與虛擬蝴蝶、花瓣揮手，背景還會出現動物叫聲，相當生動，希望透過光影投射，與多點位11個聲道的音效，讓觀賞者沉浸於藝術家打造的夢境。

林智堅今開箱「風起夢境」展區，公開絕美拍照點。走進漩渦狀展區共有三層走道，透過紗狀環形布幕投影，隔層拍攝時，光影投射在臉上、身上將營造出夢幻穿透感。第一種夢境「花蝶彩舞」象徵愛與美滿，其中互動裝置讓人伸手揮舞時，花瓣會轉換成蝴蝶，可體驗與其共舞的靜美氛圍。

第二種夢境「千川百魚」則象徵財富，讓人身處靛藍深海中，當大鯨魚緩緩游過，心也跟著沉靜下來。第三種夢境「冉冉升騰」象徵希望與自由，在浩瀚星空的背景裡，傳統燈籠與氣球緩緩上升，輕輕揮舞雙手，燈籠便會幻化成新竹市立動物園的明星動物，有河馬、老虎等，不時還有動物的叫聲，相當生動。

最後走進展區中心，林智堅則邀大家坐下，在「聚思盆」旁抬頭或低頭，體驗不同視角，在音樂與光影下做一場美夢、釋放壓力。

文化局表示，「風起夢境」以五感體驗打造，其中，音樂為夢境式療癒性音樂，可讓民眾緩慢、放鬆步調，隨著風吹拂，與多點位11個聲道的音場效果，感受如真實的風引領，讓身心沉澱。觀展結束走出展館，策展單位另安排彩蛋，在出口處設置的投影設備將播放其中一種夢境，搭配風起夢境主視覺，讓民眾再度停留拍美照。