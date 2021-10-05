阿瘦皮鞋推振興「優惠5好康」 會員另獨享旅遊折抵券

備受期待的振興五倍券即將在10月8日開始領用，許多通路平台和眾家品牌都紛紛祭出相關優惠，希望能吸引消費者帶起更多買氣。A.S.O阿瘦皮鞋即日起就推出「優惠5好康」活動，包括全館鞋包商品折扣、滿額送購物金和會員旅遊折抵等等，讓大家買越多賺越多。

隨著秋冬時節到來，換季也要換新鞋，A.S.O阿瘦皮鞋即日起至10月31日推出的「優惠5好康」活動，當中就包含秋冬新品全面特價，以及鞋包商品第二件還有更多折扣，可以用更實惠的價格增添新行頭。此外，單筆消費滿5,000元，就送10,000元購物金，如果是會員再加碼送花東三天二夜3,000元旅遊折抵券，期許同步帶動國旅市場回溫速度，也讓會員更能享受獨寵禮遇感。而為了吸引更多新的消費者，也提供門市新會員的加碼滿額禮優惠，只要在線下門市單筆消費滿6,000元加入阿瘦新會員，就送「茶樹香氛抗菌潔手慕斯2入組」(數量有限，送完為止)。

另一方面，為鼓勵消費同時也能響應公益、回饋社會，連續11年投入「美麗山田計畫」的阿瘦文化藝術基金會這次在活動期間更邀請民眾一起以行動重視偏鄉美學教育支持孩子學習，只要在活動網頁「點擊支持」就可以參加每小時萬元抽獎，並獲得500元購物金。