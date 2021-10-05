金實在！Bell & Ross BR 05腕表 155公克玫瑰金全上身
少量、閃耀、奢華，一向是貴金屬帶來的印象聯想。柏萊士（Bell & Ross）今年卯足全力在BR 05系列，除了先前推出的GMT兩地時間、鑲鑽的BR 05 Diamond，再度推出新款BR 05 Skeleton Gold腕表，以一體成型的玫瑰金表殼裝載入鏤空的BR-Cal.322自動上鍊機芯，方中帶圓的幾何線條，是一段活力四射的奢華時間節奏。
最早問世於2019年的BR 05系列，同時揉合方圓、但又並非純然的稜角或正圓，加上一體成型式的表殼結構，帶來摩登、現代的活力印象。2021年BR 05系列火力全開，並先後以貴金屬、鑽石賦予表款更為奢華的氣息；除了表殼、表冠使用玫瑰金，BR-Cal.322機芯連連面盤、時標、指針，都經過PVD玫瑰金處理，讓視覺更為完整、全面。玫瑰金的色則為黃中帶紅，比對上機芯細節的銀色，呈現大都會的洗鍊感。
由於BR 05採用一體成型式表殼，光現在表款上流轉時的光影變化，更讓表款賦予手腕上華麗的視覺魔法：因為其表殼經過多層次霧面與亮面交錯的拋光處理，加上鏤空機芯更可任由光線穿透其中，讓BR 05 Skeleon腕表更像是一件隨身的輕珠寶，也似兼具時間微型工藝的藝術品。表款又分橡膠與玫瑰金兩種表帶，後者包含表殼使用更多達155公克玫瑰金製作、頗具份量，兩種型號總量生產99只，訂價則為78萬元或115萬元。
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