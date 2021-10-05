金實在！Bell & Ross BR 05腕表 155公克玫瑰金全上身

少量、閃耀、奢華，一向是貴金屬帶來的印象聯想。柏萊士（Bell & Ross）今年卯足全力在BR 05系列，除了先前推出的GMT兩地時間、鑲鑽的BR 05 Diamond，再度推出新款BR 05 Skeleton Gold腕表，以一體成型的玫瑰金表殼裝載入鏤空的BR-Cal.322自動上鍊機芯，方中帶圓的幾何線條，是一段活力四射的奢華時間節奏。

最早問世於2019年的BR 05系列，同時揉合方圓、但又並非純然的稜角或正圓，加上一體成型式的表殼結構，帶來摩登、現代的活力印象。2021年BR 05系列火力全開，並先後以貴金屬、鑽石賦予表款更為奢華的氣息；除了表殼、表冠使用玫瑰金，BR-Cal.322機芯連連面盤、時標、指針，都經過PVD玫瑰金處理，讓視覺更為完整、全面。玫瑰金的色則為黃中帶紅，比對上機芯細節的銀色，呈現大都會的洗鍊感。