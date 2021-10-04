家樂福加倍振興 消費滿額送「10倍券」 紙本五倍券買家電全額奉還

迎接五倍券商機，家樂福不只看好紙本券帶動的強勁買氣，今年同步推出數位綁定優惠，動員家樂福全台68家量販、249家超市，以及線上購物共同推出首波為期1個月的五倍券15大優惠活動，再加上周年慶「合家感謝祭」超過60家品牌買1送1、買千送百活動，以及每次推出都引爆熱銷潮的「日本週」活動，共推出300多支日本進口商品，其中近50支獨家與新品上架，在不能出國玩樂的疫情時刻，讓消費者放大手上的五倍券買好買滿。

紙本優惠家樂福端出超過30億振興金幫消費者五倍券加碼升級，推出聯合62家品牌食衣住行全包辦的「10倍券」，自10月6日起於全台家樂福單筆消費滿1,000元量販/超市滿500元即可獲得（限量30萬本），每本內含60張券，總價值超過1萬元，包含量販/超市的滿額折價券、線上購物折扣碼/免運碼，還有美食街餐飲優惠，以及多家合作品牌的線上線下消費優惠。

10月6日至11月2日活動期間還特別加碼總金額1百萬週週抽5倍返還金，量販店/線上購物單筆消費滿1,000元、超市店單筆消費500元不限消費方式每週抽10名，最高可抽中25,000元，使用紙本5倍券抽中將全數返還，使用玉山家樂福聯名卡支付，週週抽10倍返還金1名，最高回饋50,000元。而看好民眾家庭集資購買高額家電商品的高度需求，10月6日至11月2日期間使用紙本五倍券購買家電商品，滿500元送500元、滿1,000元送1,000元家電商品滿額抵用券，最高送2萬元。