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家樂福加倍振興 消費滿額送「10倍券」 紙本五倍券買家電全額奉還

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎接五倍券商機，家樂福加碼推出聯合62家品牌食衣住行全包辦的「10倍券」。圖／家樂福提供
迎接五倍券商機，家樂福加碼推出聯合62家品牌食衣住行全包辦的「10倍券」。圖／家樂福提供

迎接五倍券商機，家樂福不只看好紙本券帶動的強勁買氣，今年同步推出數位綁定優惠，動員家樂福全台68家量販、249家超市，以及線上購物共同推出首波為期1個月的五倍券15大優惠活動，再加上周年慶「合家感謝祭」超過60家品牌買1送1、買千送百活動，以及每次推出都引爆熱銷潮的「日本週」活動，共推出300多支日本進口商品，其中近50支獨家與新品上架，在不能出國玩樂的疫情時刻，讓消費者放大手上的五倍券買好買滿。

紙本優惠家樂福端出超過30億振興金幫消費者五倍券加碼升級，推出聯合62家品牌食衣住行全包辦的「10倍券」，自10月6日起於全台家樂福單筆消費滿1,000元量販/超市滿500元即可獲得（限量30萬本），每本內含60張券，總價值超過1萬元，包含量販/超市的滿額折價券、線上購物折扣碼/免運碼，還有美食街餐飲優惠，以及多家合作品牌的線上線下消費優惠。

10月6日至11月2日活動期間還特別加碼總金額1百萬週週抽5倍返還金，量販店/線上購物單筆消費滿1,000元、超市店單筆消費500元不限消費方式每週抽10名，最高可抽中25,000元，使用紙本5倍券抽中將全數返還，使用玉山家樂福聯名卡支付，週週抽10倍返還金1名，最高回饋50,000元。而看好民眾家庭集資購買高額家電商品的高度需求，10月6日至11月2日期間使用紙本五倍券購買家電商品，滿500元送500元、滿1,000元送1,000元家電商品滿額抵用券，最高送2萬元。

另外，數位綁定也有優惠加碼，綁定玉山信用卡享1%現金回饋，累積刷滿5,000元（含）以上回饋50元刷卡金；指定日期使用家樂福錢包綁定玉山家樂福聯名卡，累積刷滿5,000元以上再贈家樂福即享券500元。活動期間使用玉山家樂福聯名卡/簽帳金融卡購買友善動物與環境食品，單筆刷滿500元送50元現金折價券。10月10日當天10:00～22:00使用玉山家樂福聯名卡綁定家樂福錢包單筆量販刷滿2,000元最高回饋200元/超市刷滿500元最高回饋50元現金折價券。10月6日至10月19日家樂福線上購物獨家站上領券指定商品滿1,500元折5%，買三星Galaxy Z Flip3 8G/256GB再送1,500元家樂福電子禮券（全台限量20名）。

家樂福32周年慶「合家感謝祭」推出超過60家品牌買1送1、第2件5折、買千送百等優惠活動。記者黃筱晴／攝影
家樂福32周年慶「合家感謝祭」推出超過60家品牌買1送1、第2件5折、買千送百等優惠活動。記者黃筱晴／攝影
10月6日至11月2日期間使用紙本五倍券購買家電商品，滿500元送500元、滿1,000元送1,000元家電商品滿額抵用券，最高送2萬元。圖／家樂福提供
10月6日至11月2日期間使用紙本五倍券購買家電商品，滿500元送500元、滿1,000元送1,000元家電商品滿額抵用券，最高送2萬元。圖／家樂福提供
不能出國，到家樂福日本週採買道地日本零食、食材，彷彿一秒到日本。記者黃筱晴／攝影
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除了紙本五倍券優惠，數位綁定也有加碼，綁定玉山信用卡累積刷滿5,000元（含）以上回饋50元刷卡金。記者黃筱晴／攝影
除了紙本五倍券優惠，數位綁定也有加碼，綁定玉山信用卡累積刷滿5,000元（含）以上回饋50元刷卡金。記者黃筱晴／攝影
家樂福日本週共推出300多支日本進口商品，其中近50支獨家與新品上架。圖／家樂福提供
家樂福日本週共推出300多支日本進口商品，其中近50支獨家與新品上架。圖／家樂福提供

家樂福 玉山

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家樂福迎戰5倍券商機！端出超過30億 +15大振興優惠

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