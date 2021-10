「闆娘款」HUBLOT杏色陶瓷鑽表 動感與微甜的絕妙混搭

近年來,溫柔氣質的「杏色」,帶有點奶茶般柔和的視覺效果,成為主流時尚色彩。潮流敏銳度最高的高階色彩陶瓷專家宇舶表(HUBLOT)專為微甜奶茶女孩打造的Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表,結合動感十足的時髦酒桶造型,特地燒製出猶如奶茶般柔和色調的杏色陶瓷,搭配鑲嵌50顆璀璨美鑽的皇金或鈦金屬材質表圈,延伸同樣溫潤色調的表盤及鱷魚皮與白色橡膠複合表帶,清甜魅力完全燒到名模王心恬和Angelina。

巧妙的是,名模出身的王心恬和Angelina兩人近期也都不約而同地創業築夢、跨足電商產業,成為女性品牌的經營者,透過俐落西裝與鑽表的混搭,簡展現身為創業者的自信與優雅,完美傳遞Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表的時髦高質感。