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「闆娘款」HUBLOT杏色陶瓷鑽表 動感與微甜的絕妙混搭

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
最近跨足電商的名模王心恬與Angelina配戴HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表。圖／宇舶表提供
最近跨足電商的名模王心恬與Angelina配戴HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表。圖／宇舶表提供

近年來，溫柔氣質的「杏色」，帶有點奶茶般柔和的視覺效果，成為主流時尚色彩。潮流敏銳度最高的高階色彩陶瓷專家宇舶表（HUBLOT）專為微甜奶茶女孩打造的Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表，結合動感十足的時髦酒桶造型，特地燒製出猶如奶茶般柔和色調的杏色陶瓷，搭配鑲嵌50顆璀璨美鑽的皇金或鈦金屬材質表圈，延伸同樣溫潤色調的表盤及鱷魚皮與白色橡膠複合表帶，清甜魅力完全燒到名模王心恬和Angelina。

巧妙的是，名模出身的王心恬和Angelina兩人近期也都不約而同地創業築夢、跨足電商產業，成為女性品牌的經營者，透過俐落西裝與鑽表的混搭，簡展現身為創業者的自信與優雅，完美傳遞Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表的時髦高質感。

杏色是繼粉紅陶瓷和粉藍陶瓷後，宇舶再次以深受時尚女性喜愛的色調呈現的酒桶型陶瓷表款，緞面拋光陶瓷表殼搭配鈦金屬或皇金，完美結合女性化的柔美氣質與休閒動感。高科技陶瓷具有耐刮與親膚抗敏等特質，重量也比精鋼材質還輕，色澤永恆、優雅鮮明，長時間配戴亦覺舒適，唯美的柔和的溫暖色調讓Spirit of Big Bang腕錶成為今年秋冬最亮點的時髦單品。

潮模Angelina配戴HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表。圖／宇舶表提供
潮模Angelina配戴HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表皇金款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表皇金款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
潮模Angelina配戴HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表。圖／宇舶表提供
潮模Angelina配戴HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表鈦金屬款，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表鈦金屬款，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang粉色陶瓷鑲鑽腕表，粉藍陶瓷與粉紅陶瓷鈦金屬款，分別各61萬9,000元。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang粉色陶瓷鑲鑽腕表，粉藍陶瓷與粉紅陶瓷鈦金屬款，分別各61萬9,000元。圖／宇舶表提供
名模王心恬演繹HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表。圖／宇舶表提供
名模王心恬演繹HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表鈦金屬款，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表鈦金屬款，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表皇金款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表皇金款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供

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