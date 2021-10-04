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「闆娘款」HUBLOT杏色陶瓷鑽表 動感與微甜的絕妙混搭
近年來，溫柔氣質的「杏色」，帶有點奶茶般柔和的視覺效果，成為主流時尚色彩。潮流敏銳度最高的高階色彩陶瓷專家宇舶表（HUBLOT）專為微甜奶茶女孩打造的Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表，結合動感十足的時髦酒桶造型，特地燒製出猶如奶茶般柔和色調的杏色陶瓷，搭配鑲嵌50顆璀璨美鑽的皇金或鈦金屬材質表圈，延伸同樣溫潤色調的表盤及鱷魚皮與白色橡膠複合表帶，清甜魅力完全燒到名模王心恬和Angelina。
巧妙的是，名模出身的王心恬和Angelina兩人近期也都不約而同地創業築夢、跨足電商產業，成為女性品牌的經營者，透過俐落西裝與鑽表的混搭，簡展現身為創業者的自信與優雅，完美傳遞Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表的時髦高質感。
杏色是繼粉紅陶瓷和粉藍陶瓷後，宇舶再次以深受時尚女性喜愛的色調呈現的酒桶型陶瓷表款，緞面拋光陶瓷表殼搭配鈦金屬或皇金，完美結合女性化的柔美氣質與休閒動感。高科技陶瓷具有耐刮與親膚抗敏等特質，重量也比精鋼材質還輕，色澤永恆、優雅鮮明，長時間配戴亦覺舒適，唯美的柔和的溫暖色調讓Spirit of Big Bang腕錶成為今年秋冬最亮點的時髦單品。
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