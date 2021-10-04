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國慶禮賓人員造型曝光 APUJAN詹朴打造優雅時尚制服
雙十國慶即將到來，台灣時尚力也沒有缺席相關的慶祝活動。今年國慶典禮禮賓人員的制服，由設計師詹朴執掌的APUJAN打造，主打印花設計，並跳脫以往對國慶典禮的刻板用色印象，注入更多時裝色彩搭配年輕俐落的剪裁，呈現嶄新風格。
APUJAN創意總監詹朴在今日於文化總會舉辦的發布會中表示，作為時裝品牌時常在做織品的實驗及研究款型的變化，思考不同領域的職人與不同場合所需的服裝類型，透過每次合作，都有機會進一步了解其工作內容、投入領域和代表面向。「這次合作只是整個大型典禮中的其中一個元素，但希望這些元素與元素、人與人，最後會交織在一起，組成它所賦予的意義。」詹朴說。
本次他選擇以不同的紅色色塊、線條交疊組成印花，整體外觀看來是柔美優雅的紫色調，也很符合現今潮流趨勢。圖案中還隱約可見花開花落、枯木、恐龍化石、星星等元素，象徵「時間的流逝與時間累積留下的事物」，別具詩意。單件式的洋裝保留更多彈性與活動空間，讓女性禮賓人員活動起來更方便，寬鬆飄逸的裙襬配上襯衫式領口，隨性中不失正式感，在左方的領片處還有1010的刺繡，男性禮賓人員則配戴黃色系主題印花領帶作為視覺重點。
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