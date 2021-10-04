國慶禮賓人員造型曝光 APUJAN詹朴打造優雅時尚制服

雙十國慶即將到來，台灣時尚力也沒有缺席相關的慶祝活動。今年國慶典禮禮賓人員的制服，由設計師詹朴執掌的APUJAN打造，主打印花設計，並跳脫以往對國慶典禮的刻板用色印象，注入更多時裝色彩搭配年輕俐落的剪裁，呈現嶄新風格。

APUJAN創意總監詹朴在今日於文化總會舉辦的發布會中表示，作為時裝品牌時常在做織品的實驗及研究款型的變化，思考不同領域的職人與不同場合所需的服裝類型，透過每次合作，都有機會進一步了解其工作內容、投入領域和代表面向。「這次合作只是整個大型典禮中的其中一個元素，但希望這些元素與元素、人與人，最後會交織在一起，組成它所賦予的意義。」詹朴說。