春河劇團大膽嘗試改編《魔法阿媽》舞台劇「數位水燈」超吸晴

在疫情趨緩之際，由春河劇團與聯合數位文創主辦《魔法阿媽》也將於年底展開全台巡迴演出，邀請到郎祖筠、范少勳、侯彥西、官建蓁及郭德君擔任主演，同時特別邀請歌仔戲天王小生李如麟跨刀演出台北場豆媽一角，巡迴場則由導演范瑞君導演親自演出，期待透過戲劇，將台灣敬天愛人的傳統文化、寬廣敦厚的生命觀及濃厚的人情味傳達給觀眾。自取消梅花座政策後，已開放販售全數座位，購票請洽Tixfun。

動畫版《魔法阿媽》於一九九八年上映，時隔二十三年，春河劇團將其改編為舞台劇，為強調劇中豐富的台灣民俗元素，以及「慎終追遠」之精神，春河也花費重金打造類3D場景，透過LED牆、假鏡框投影，除了讓舞台的視覺具有豐富層次感，同時也真實呈現放水燈的畫面。

經過一段奇幻旅程，最終豆豆成為村里的一份子，和小民(郭德君 飾)也結為好朋友。攝影／林政億

為了增加觀眾互動及參與，春河劇團結合數位科技應用，觀眾只要在演出前於簡訊上輸入想對先人訴說的話，虛擬水燈就會出現觀眾所輸入的文字，讓放水燈不僅僅是戲劇效果，也是民俗文化與科技結合的真實呈現。

此次服裝設計亦是一大亮點，由擅長時裝設計的設計師林恆正親自操刀，在忠於原著的角度上，保留原著中的「酷羅」（貓）、「西羅」（狗）角色，因此設計過程也是一大考驗。

飾演孫子豆豆的范少勳，剛到阿媽家一副都市青年的樣子。攝影／林政億

而演員如何詮釋動物的型態，也經過多次調整。此次侯彥西飾演反派「酷羅」，與先前的正面形象差異極大，對長期飾演正派角色的演員來說，是極大挑戰之外，這也是他第一次飾演動物，觀眾無不為之眼睛一亮。飾演「西羅」的演員，則是范瑞君導演執教於北藝大的學生官建蓁，具有街舞經驗的他，把西羅的活潑性格，以及動物跳躍等動作詮釋得相當傳神。

春河劇團此次改編經典動畫，除了在舞台設計、服裝道具上做了許多嘗試與創新，本劇也有眾多劇場年輕一代演員參與，其中包括演員郭子乾之子郭德君，郭子乾也會在劇中特別演出，父子再度同台演出，資深演員與新一代演員在台上會擦出什麼樣的新火花，十分令人期待，購票請洽 Tixfun 。

演出時間：2021/10/22 (五)～12/11 (六)

演出地點：台北、高雄、台中、台南