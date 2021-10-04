創新材質、極致工藝！蕭邦8赫茲超高振頻Alpine Eagle

瑞士少數家族傳承經營的製表品牌蕭邦（Chopard），於2019年推出以瑞士阿爾卑斯山之鷹為名的Alpine Eagle系列表款，重新演繹當今品牌聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）於1970年代末創作的首款腕表St. Moritz，極富動感圓形表殼、鐫刻羅盤玫瑰的表冠、飾有八顆分度固定功能的螺絲的表圈、在「老鷹虹膜」紋理質感的表盤上綴以鷹羽秒針，精緻的細節與休閒活力的風格深受歡迎，如今，蕭邦更展現在設計之外深厚的製表功力，推出全新Alpine Eagle Cadence 8HF高振頻腕表。

Alpine Eagle Cadence 8HF腕表，結合5級鈦合金金屬的舒適輕盈與天文台精密時計的非凡精準性能，這款直徑41毫米、厚度僅為9.75毫米的腕表搭載蕭邦工作坊最先進的Chopard 01.12-C型機芯，高振頻擒縱每小時轉速高達57,600次（8赫茲），是標準自動機芯的兩倍。高振頻成就極致精準性能，同時又不會犧牲其他特性。Alpine Eagle Cadence 8HF同時具備60小時動力儲存，並獲瑞士官方天文台精密時計認證（COSC）頒發「天文台」認證，限量發行250枚。

對於高振頻的追求一直是聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾的心願之一。雖然腕表在日常使用過程中無可避免會遭受碰撞，但這卻會影響平衡擺輪的規律擺動；據統計，如果擺輪的擺動速度越快，那麼每次碰撞對其平均運行速率的影響就會越小，也就是說，高振頻機芯的擺輪能夠迅速恢復等時運行，降低誤差。