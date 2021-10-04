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超萌「壽司卷抱枕」亮相！爭鮮5倍券優惠 買10盤送1盤
爭鮮旗下的爭鮮迴轉壽司、定食8等6個品牌，配合政府5倍券方案，將推出一系列優惠活動。包括爭鮮滿10盤送1盤、定食8雙人套餐現省50元等不同優惠。另外，爭鮮還推出「壽司細卷抱枕」，消費滿額即可加購，可當作頸枕或是午睡枕使用，適合粉絲收藏。
10月8日至12月31日期間，爭鮮集結爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮、爭先食蔬、爭鮮GOGO等6個品牌、合計275間門市，依品牌推出多重限定優惠。持紙本振興券至爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS用餐，200元可享用7盤（原價210元）、500元可享用18盤（原價540元）；數位綁定支付則可享滿10盤加贈1盤的優惠。
「定食8」的超值獨享餐，原價220元，振興券價200元；雙人暢享餐原價550元，振興券價500元；單筆消費不限金額，凡以振興券支付，即加贈價值1,000元的限量賞味優惠券1本。「MAGiC TOUCH点爭鮮」則推出200元送花蛤味噌湯一碗（原價40元），500元享價值550元的豪華海陸振興特餐（優惠2擇1，紙本與數位同享）。
除此之外，「爭先時蔬」使用紙本或數位200元，送價值60元的素雞塊或香焗玉子燒1份（2擇1）；500元送50元抵用券供下次消費使用；「爭鮮GOGO」使用紙本或數位200元，贈送布丁或飲料（多款指定品項擇一）
因應秋冬季節到來，爭鮮也推出「壽司細卷造型抱枕」，共有鮪魚、黃瓜2款造型，並使用觸感柔軟的絨毛材質。凡消費滿500元，即可以160元加購1個、滿1,000元可加購2個，以此類推。另外2022年爭鮮桌曆也即將於10月18日開始販售，每本30元。
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