GUCCI復古眼影盤誕生！貼心12選色3質地 四季都可用

這一年多以來因為戴口罩的機會增多，許多人在妝容上都會特別強調眼妝，打造亮麗眼神。而義大利時尚品牌GUCCI彩妝系列，近日終於推出了第一款眼影盤，主打一年四季都能使用的色系，並分為3種質地，讓大家能更方便嘗試多變的眼妝。

Gucci Beauty全新上市的眼影商品「古馳繁花漫步眼影盤01微醺日落」，分成緞面、霧面和金屬偏光3種妝感，飽和的色調不僅上妝容易，也好暈染。12種顏色都以花來命名，象徵著愛、體恤、歡樂與幸福，反映出不同季節裡各種花卉的特質。附有鏡子的黑色外盒以金邊點綴，配上復古花樣圖騰，維持GUCCI一貫的復古典雅風格，擺在梳妝台上就像是一個珍貴的珠寶盒、音樂盒。