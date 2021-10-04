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GUCCI復古眼影盤誕生！貼心12選色3質地 四季都可用
這一年多以來因為戴口罩的機會增多，許多人在妝容上都會特別強調眼妝，打造亮麗眼神。而義大利時尚品牌GUCCI彩妝系列，近日終於推出了第一款眼影盤，主打一年四季都能使用的色系，並分為3種質地，讓大家能更方便嘗試多變的眼妝。
Gucci Beauty全新上市的眼影商品「古馳繁花漫步眼影盤01微醺日落」，分成緞面、霧面和金屬偏光3種妝感，飽和的色調不僅上妝容易，也好暈染。12種顏色都以花來命名，象徵著愛、體恤、歡樂與幸福，反映出不同季節裡各種花卉的特質。附有鏡子的黑色外盒以金邊點綴，配上復古花樣圖騰，維持GUCCI一貫的復古典雅風格，擺在梳妝台上就像是一個珍貴的珠寶盒、音樂盒。
整體顏色與質地細分可分為平滑濃烈的霧面黑色、拋光橘色、象牙白色、淡粉紅色、淡藍色、中褐色、深褐色，如絲綢般柔軟的金屬偏光紫色、粉古銅色、銀色，以及薄透精緻的緞面深紫色、淡紫色。這些多元色選也可以滿足溫暖褐色、粉紅花卉、大膽藍色等妝容風格，可以說是一盒就很夠用的貼心！
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